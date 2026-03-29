Anne Kahila, 50, ei ole 11 vuoteen kokenut kivutonta päivää. Nyt kotona elämisen mahdollistava hoito on uhattuna.
30.12.2014 Anne Kahila oli kävelemässä työpaikalleen, kun yhtäkkiä hän lensi kaaressa päin asfalttia.
Seuraava muistikuva tilanteesta on tuntematon mies, joka nousee pois Annen päältä, nostaa Annen päältä vielä polkupyöränsä ja poistuu sitten paikalta.
– Hän jätti minut makaamaan siihen katuun.
Anne löi onnettomuudessa päänsä ja loukkasi pahoin oikean polvensa, selkänsä, lonkkansa ja olkapäänsä, mutta hän ei koskaan olisi osannut kuvitella, kuinka lopullisesti hänen elämänsä muuttui tuossa hetkessä.
Alkuun vaikutti, ettei onnettomuus ollut aiheuttanut Annelle pysyviä vammoja, mutta sitten Anne alkoi ihmetellä, miksi vammautunut polvi ei lähtenyt toipumaan.
Onnettomuuspäivänä otetuissa röntgenkuvissa ei lääkäreiden mukaan näkynyt vammaa. Hoidoksi määrättiin kipulääkettä.
– Tunsin, ettei polvi ole kunnossa. Se turpoili ja lukittui, kun yritin kävellä.
Anne kävi useiden ortopedien vastaanotolla, kunnes viimein kaksi kuukautta onnettomuudesta kohdalle osui yksi, joka päätyi lukemaan onnettomuuspäivältä otetuista röntgenkuvista tehdyt röntgenlääkärin lausunnot.
HUS ei pystynyt hoitamaan Annen sairautta, jolloin hänen hoitonsa siirtyi Ortonin kipuklinikalle. Nyt kipuklinikka on lopettamassa toimintansa, eikä Anne tiedä, kuka hänen hoidostaan vastaa maaliskuun jälkeen.
Kuvissa oli näkynyt mahdollinen polvilumpion murtuma, joka vahvistettiin magneettikuvissa.
– Olin kävellyt kaksi kuukautta murtuneella polvella, jossa sisäkierukka oli ollut aivan palasina, Anne huokaa.
– Uskon, että siksi kipuni kroonistui ja polveen kehittyi CRPS.
Mikä on CRPS?
CRPS on monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä, joka syntyy yleensä raajaan tulleen vamman, kuten murtuman tai venähdyksen seurauksena. Oireet alkavat yleensä noin 1–2 kuukauden kuluttua vamman syntymisestä.
Sairauden oireita ovat alkuperäiseen vammaan nähden suhteettoman kova alueellinen kipu, herkistynyt tuntoaisti sekä ihon lämpötila- ja värimuutokset. Lisäksi raajojen jäykkyys ja lihasheikkous ovat yleisiä.
Pitkittynyt kipu muuttaa keskushermostoa, minkä seurauksena elimistö herkistyy aistimaan kipuna asiat, jotka todellisuudessa eivät ole kipua. Esimerkiksi tuulen vire kasvoilla voi aiheuttaa kipusignaalin.
Jatkuvan kivun ja hoidon jatkosta murehtimisen keskellä Anne kertoo jaksavansa lastenlasten, musiikkiharrastuksen ja Instagramissa ylläpitämänsä meikkitilin ansiosta.
– Minua kannattelee arjessa kaikki mukava tekeminen, mikä vie ajatusta pois kivusta. Meikkitilini on pakopaikkani, jonne ei kuulu mikään ikävä sairaus tai asia.
– Haluan nähdä elämässä myös kaunista, ettei elämä ole vain pelkkää kipua, sairautta ja tuskaa.
10:09Kroonisen kivun hoidon tilanteesta ja haasteista Huomenta Suomessa keskustelemassa potilasyhdistys Krooninen kaksikko ry:n puheenjohtaja Karla-Maria Toiviainen sekä Orton kipuklinikan ylilääkäri Kristiina Kokkonen.