Heitätkö leipäpussin sulkijan surutta sekajätteeseen? HSY muistuttaa oikeaoppisesta kierrätystaktiikasta.

Oletko koskaan miettinyt, mihin roskakoriin pieni leipäpussin sulkija oikeastaan kuuluu? Moni saattaa heittää pikkuisen lirpakkeen sen kummempia miettimättä sekajätteeseen, mutta Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttaa Facebook-julkaisussaan, että oikea osoite ei ole sekajäte.

– Nämä pienet esineet ovat usein joko muovia tai metallilangalla vahvistettua muovia, ja niiden lajittelu voi joskus mietityttää, HSY kertoo vuoden 2025 julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

HSY muistuttaa, että pussinsulkija on osa pakkausta, joten se lajitellaan pakkausjätekeräykseen. Mutta minne tarkalleen?

Jos pussinsulkija on taipuisa ja sisältää metallilankaa, se kuuluu pienmetallikeräykseen. Tämä siksi, että silloin sen painosta yli puolet on metallia. Tällaisia pussinsulkijoita näkee useimmin, ja sillä tarkoitetaan yllä olevassa kuvassa näkyviä litteitä, valkoisia pussinsulkijoita. HSY muistuttaa, että metallia voidaan kierrättää lähes loputtomasti.

Jos pussinsulkija on litteä ja muovinen, hieman kuin postimerkin näköinen, se kuuluu muovipakkauskeräykseen. Muovipakkauksista valmistetaan uusia muovituotteita, kuten kenkälusikoita tai kukkaruukkuja.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2025.