Petteri Orpo jatkaa puolueensa johdossa.
Kokoomuksen puoluekokousta on vietetty Jyväskylässä kuluneen viikonlopun aikana. Puolueen puheenjohtajana jatkaa Petteri Orpo. Orpo valittiin jatkokaudelle ilman vastaehdokkaita.
Puoluekokouksessa nähty ralliteema sai jatkoa, kun Orpo poistui paikalta ralliauton kyydissä lauantaina.
Samainen auto on olut nähtävillä kokouspaikan edessä Jyväskylän paviljongissa.
Orpo on julkaissut poistumisestaan videon Instagramiin.
Videolla Orpo riisuu rehvakkaasti kravattinsa ja pikkutakkinsa ja pukee päälleen rallikuskin takin samalla kun kävelee ralliauton luokse.
– Se alkaa taas olla viikko paketissa, Orpon julkaisun yhteyteen on kirjoitettu.
Videon lopulla Orpo hyppää auton kyytiin ja huristaa pois paikan päältä.
Kokoomuksen puoluekokous jatkuu sunnuntaina, jolloin käydään varapuheenjohtajakisa.
Kolmea varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelevat ennakkosuosikkeina Heikki Autto, Antti Häkkänen, Sari Multala ja Karoliina Partanen. Heidän lisäkseen ehdolla ovat Janne Jukkola ja Sari Rautio.
Orpo on toiminut puolueensa johdossa jo kymmenen vuotta.