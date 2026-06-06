19-vuotias Mirra Andrejeva on voittanut uransa ensimmäisen grand slam -mestaruuden tenniksen naisten kaksinpelissä.
Venäläinen päihitti Ranskan avointen karsinnoista loppuotteluun ponnistaneen Puolan Maja Chwalinskan 6–3, 6–2.
Kumpikaan naisista ei ollut aikaisemmin pelannut grand slamin loppuottelussa. Chwalinska on ensimmäinen pelaaja Ranskan avointen historiassa, joka on edennyt karsinnoista finaaliin asti.
Ilmiömäisen turnauksen pelannut puolalainen nousee maailmanlistan sijalta 114 sijalle 21. Andrejeva nousee kuudennesta kahdeksanneksi.