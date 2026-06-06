RKP on valmis tarkastelemaan verotusta laajemmin ensi vaalikaudella. Puolue ei kuitenkaan halua kiristää yritysten tai työn verotusta, sen sijaan kulutusveroja ollaan valmiita nostamaan.

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz kritisoi oppositiopuolueiden puheita yhteisöveroalennuksen perumisesta MTV Uutisten haastattelussa RKP:n puoluepäivien yhteydessä.

Hallitus on päättänyt laskea yhteisöveron 20 prosentista 18 prosenttiin ensi vuoden alussa. Adlercreutzin mukaan poukkoilevuus veropolitiikassa olisi myrkkyä yrityksille.

– Meillä on jonossa miljarditason investointeja. Jos joku pohtii ja haluaa investoida 5 miljardia tehtaaseen Suomeen, niin yritys lähtee siitä, että ensi vuoden yhteisövero pätee myös sitä seuraavana vuonna ja siitä eteenpäin, sanoo Adlercreutz MTV Uutisille.

– Meillä on korkea työn verotus, meillä on omistamisen verotus, joka ei ole linjassa, vaikka Ruotsin kanssa.

– RKP on puhunut perintö- ja lahjaveron korvaamisesta luovutusvoittoverolla. Tämä ei itse asiassa olisi kustannus pidemmällä tähtäimellä. Meillä on kulutusveroja, joita mieluummin pitäisi tarkistella kuin vaikka työn verotuksen nostamista.

Entä ALV?

Tarkoitatko arvonlisäveron nostamista?

– En tässä nyt lähde linjaamaan yksittäisiä veroja, mutta tämä on ehkä se iso rakenne.

– Mutta ehkä ennen kaikkea haluan painottaa johdonmukaisuuden pitkäjänteisyyden tarvetta, joka on aivan oleellista, jotta me saisimme nämä jonossa olevat investoinnit liikkeelle.