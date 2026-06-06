Tällä kikalla teet halloumista täydellistä kotona.
Halloumi maistuu ravintolassa usein paremmalta kuin kotona, koska monella kotikokilla jää yksi helppo vaihe esivalmistelussa väliin.
Tällä kikalla teet halloumista täydellistä kotona.
Halloumi maistuu ravintolassa usein paremmalta kuin kotona, koska monella kotikokilla jää yksi helppo vaihe esivalmistelussa väliin.
Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.
Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.
Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.