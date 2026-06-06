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Karu totuus Pimp My Ride -hittisarjasta voi yllättää

0:59 Katso, mikä on totuus sarjan autoista.

Julkaistu 16 minuuttia sitten

Music Televisionin legendaarisen Pimp My Ride -sarjan tuunatut autot eivät loppujen lopuksi välttämättä olleetkaan niin loistokkaita, mitä ohjelmassa annettiin ymmärtää. Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 25.12.2022. Ainakin milleniaalit muistanevat hyvin 2000-luvun alussa yhdysvaltalaisen Music Television -kanavan esittämän Pimp My Ride -sarjan. Vuonna 2004 alkunsa saaneessa ohjelmassa jenkkiräppäri Xzibit, oikealta nimeltään Alvin Nathaniel Joiner, saapui kuvausryhmän kanssa yllättämään ihmisiä, joilla oli ajoneuvonaan tavalla tai toisella surkeassa kunnossa ollut auto. Jakson aikana auto laitettiin täysin uuteen uskoon asiaan erikoistuneen työryhmän toimesta, ja lopputuloksena oli toinen toistaan uskomattomampia nelipyöräisiä, joiden sisustukseen saattoi kuulua vaikkapa kattokruunu tai tekoturkisverhoilu. Ohjelman viimeinen jakso näytettiin vuonna 2007. Pimp My Ride -ohjelmassa tuunattiin vuosina 2004-2007 surkeista autoista loistokkaita kiesejä, mutta monesti autojen tulevaisuus kuvausten jälkeen ei ollutkaan lainkaan loistava. Kuvassa ohjelman juontajana toiminut jenkkiräppäri Xzibit.Copyright © ©MTV/courtesy Everett / Everett Collection/All Over Press Totuus ylitsepursuavalla tavalla tuunattujen autojen takana ei kuitenkaan ollutkaan aina aivan niin ruusuinen, kuin mitä televisiossa annetiin olettaa, vaan lopputulos saattoi joskus olla jopa oudompi – tai huonompi – kuin tilanne josta lähdettiin. Huffington Post haastatteli vuonna 2015 muutamaa ohjelman osallistujaa, joiden kokemuksissa ei ollut juuri kehumista.

Esimerkiksi Justin Dearingerin, jonka auto tuunattiin 6. tuotantokaudella, mukaan suuri osa hänen autoonsa asennetuista hienouksista otettiinkin pois, kun kuvaukset oli saatu purkkiin. Näin ollen hän sai hyvästellä tuunattuun autoon asennetun "shamppanjalaitteen" sekä "drive-in -elokuvateatterin, sillä Dearingerin mukaan ohjelma ei halunnut kannustaa alkoholin juomiseen ajaessa, eikä auton elokuvateatteria pidetty myöskään turvallisena.

Ohjelman vastaavan tuottajan Larry Hochbergin mukaan autoista tehdyillä poistoilla oli tarkoituksensa, ja yleensä syynä oli nimenomaan turvallisuus. Hochbergin mukaan autoihin asennettiin joskus hienoja asioita vaikka etukäteen tiedostettiin täysin, etteivät ne tulisi toimimaan oikeassa käytössä. Näin ollen ne päädyttiin usein kuvausten jälkeen poistamaan tai vaihtamaan.

Otteen sarjasta voit katsoa yllä olevalta videolta. Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Vaarallisia tuunauksia

Usein kuvausten jälkeen ilmeni myös tapauksia autojen käytön aikana, kun asennetut vempeleet eivät toimineetkaan kuten piti tai lainkaan. Niin ikään ohjelman 6. tuotantokaudella tuunattiin Seth Martinon auto, johon asennettiin televisioruudut sekä erilaisia LED-valoja. Martinon mukaan televisioruudut eivät enää koskaan toimineet kuvausten jälkeen, ja LED-valot puolestaan vaikuttivat vaarallisilta käytössä.

– Ne kuumenivat todella paljon mikäli ne jätti päälle, joten en voinut ajaa niiden ollessa päällä, Martino muisteli.

– He poistivat lokasuojaovet, koska niiden nostamiseen käytettävät männät estivät turvavöiden asentamisen takaosaan, mikä oli erittäin vaarallista.

Lisäksi Martinon auton takakonttiin asennettiin hattarakone, mutta sen kupolille ei jätetty tarpeeksi tilaa. Näin ollen hattaransäikeet lentelivät Martinon mukaan autossa ympäriinsä.

Ohjelman tarkoituksena oli nimenomaan tuunata autoja, eikä niinkään korjata niitä. Jotkut autoista olivat niin vanhoja, ruosteisia sekä täynnä vikoja, ettei niiden käyttöikä ohjelman tuunauksen jälkeen ollut välttämättä kovinkaan pitkä. Vastaavan tuottajan Hochbergin mukaan autoja tuunanneet mekaanikot pyrkivät korjaamaan myös autojen vikoja. Saattoi olla kuitenkin toinen asia, miten siinä onnistuttiin.

Sarjassa annettiin myös olettaa, että autojen tuunaus hoitui tuosta noin vain muutaman viikon kuluessa. Totuus kuitenkin oli Screenrant-sivuston mukaan, että autojen tuunauksesta vastannut West Coast Customs sekä GAS pitivät autoja hallussaan jopa kuukausien ajan.

Monet osallistujista ovatkin jälkikäteen kertoneet, että ohjelmassa mukana oleminen myös hankaloitti merkittävästi heidän elämäänsä sinä aikana, kun autot olivat tuunattavana. Sarjaa tuottanut Music Television ei tarjonnut osallistujille laina-autoja täksi ajaksi, vaan lähteiden mukaan 2000 dollaria sijaisauton vuokraa varten. Jotkut osallistujista olivat kuitenkin liian nuoria voidakseen vuokrata auton.

Erikoisia reaktioita

Ohjelman alussa osallistujat yllätettiin juontaja Xzibitin toimesta, joka ilmaantui yllättäen ohjelmaan mukaan valitun autonomistajan ovelle ilmoittamaan, että heidät autoineen oli valittu mukaan.

Kyseiset talot eivät olleet kuitenkaan osallistujien omia koteja, vaan kanava oli vuokrannut kyseiset asunnot kutakin jaksoa varten. Osallistujat tiesivät odottaa Music Televisionin tuotantoa saapuvaksi, mutta Xzibitin ilmaantuminen ovelle oli kuitenkin aito yllätys.

Räppäri Xzibit toimi Pimp My Ride -ohjelman kasvoina sen kolmivuotisen historian ajan./All Over Press

Aitoja reaktioita ei kuitenkaan juuri nähty ohjelman loppupuolella, kun tuunatut lopputulokset esiteltiin omistajilleen. Useat ohjelmaan osallistuneet ovat kertoneet, että heidän reaktionsa täytyi yleensä kuvata moneen otteeseen, jotta saatiin aikaan ohjelman tekijöitä tyydyttänyt lopputulos.

Näin kävi esimerkiksi Jake Glazierille, jonka kertoman mukaan hänen luontainen innostunut reaktionsa on olla hiljaa ja ihmetellä. Tuotannolle reaktio ei kelvannut.

– Muistan tämän hyvin selkeästi, kun Big Dane, todella kookas jätkä, kietoi kätensä hartioilleni ja kävelytti minua ympäri liikettä noin kymmenen minuutin ajan. Hän sanoi: "kuule, olemme tehneet paljon töitä tämän eteen... odotamme, että olisi ihan vähän helvetin innostuneempi", Glazier muisteli myöhemmin.

Lopulta hän päätyikin esittämään todella villin reaktion uusittuun autoonsa, ja kyseisestä klipistä tuli yksi aikansa nettimeemeistä.

Vaikka haastatelluilla osallistujilla on ollut ristiriitaisia tunteita ohjelmaan osallistumisesta ja sen toteutuksesta, useat ovat kertoneet juontaja Xzibitin olleen ikimuistoista seuraa. Osallistujat eivät päässeet viettämään Xzibitin kanssa hirvittävän paljon aikaa, mutta monista lyhyistäkin hetkistä tuli ikimuistoisia. Esimerkiksi Glazier muistaa erityisen hyvin yhden keskustelun räppärin kanssa.

– En muista miksi hän mainitsi tämän, mutta me tavallaan juttelimme siitä, mitä viikonloppusuunnitelmia meillä oli, ja hän sanoi aikovansa "mennä helvettiin tappamaan pirun", jotta hän voisi "tehdä saatanannahkakenkiä".

Aino Haili MTV Uutiset Aino Haili työskentelee MTV Uutisissa kulttuuri- ja viihdetoimittajana. Haili on erikoistunut muun muassa undergroundkulttuuriin, musiikki-, elokuva- ja kuninkaallisaiheisiin sekä ilmiöihin. Haili ottaa vastaan mielellään uutisvinkkejä viihteen ja kulttuurin saralta. Instagram: @ainohoi Ville Kettunen MTV Uutiset Ville Kettunen työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.

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Karu totuus Pimp My Ride -hittisarjasta voi yllättää | MTV Uutiset