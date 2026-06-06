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Teemu Pulkkinen valittiin erikoisella tavalla Raimo Helmisen joukkueeseen – "Raipe" puhuu nyt suoraan

Raimo Helminen valmentaa Suomen 3vs3-joukkuetta. Teemu Pulkkinen on yksi pelaajista.

Julkaistu 49 minuuttia sitten

Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen

Teemu Pulkkinen pelaa Suomen joukkueessa 3vs3-jääkiekon ensimmäisessä World Cupissa. Nyt tästä puhuvat Pulkkinen ja joukkuetta valmentava Raimo Helminen. Perinteisesti jääkiekkoa pelataan viidellä kenttäpelaajalla viittä vastaan, mutta olemassa on myös erikoispelimuoto, jossa kiekkoillaan normiotteluiden jatkoajoilla nähdyllä mallilla kolmella kolmea vastaan. Kolmella kolmea vastaan -jääkiekossa tahkotaan pian ensimmäinen World Cup. Se mitellään Pohjois-Irlannin pääkaupungissa Belfastissa 4.–5. heinäkuuta. Kahdeksan joukkueen turnauksen järjestää yhdysvaltalainen 3ICE-ammattilaisliiga. Mukana ovat Suomi, Yhdysvallat, Kanada, Ruotsi, Sveitsi, Saksa, Itävalta ja Iso-Britannia. Ottelut koostuvat kahdesta kahdeksan minuutin erästä ilman pelikatkoja. Tapahtuman kerrotaan olevan osa Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlistusta. "Pitkä tarina" Joukkueet julkistettiin keskiviikkona. Suomen 3vs3-nipun muodostavat maalivahti Kasimir Kaskisuo, puolustajat Teemu Kivihalme ja Oskari Laaksonen sekä hyökkääjät Teemu Pulkkinen, Anton Levtchi, Leo Ring ja Kristian Tanus. Suomen valmentajaksi kerrottiin huhtikuussa Raimo Helminen. "Raipe" sanoo MTV Urheilulle, että 3ICEn perustaja E.J. Johnston kysyi häntä tehtävään aikoja sitten, jo ennen kuin hän oli saanut vuonna 2024 alkaneen pestin SaiPan peräsimessä.

– Se on pitkä tarina, kauan ollut tuossa kytemässä. Minulla ei ollut silloin edes töitä. Lupauduin siihen, Helminen setvii.

Sekin vaikutti kiekkolegendan lupautumiseen, ettei hänellä ollut tuolloin muuta.

– Ei muuta kuin tulta päin.

"Täytyy lukea vähäsen"

SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen luotsaa Suomen 3vs3-joukkuetta.Sasu Järnstedt

SaiPan SM-liigan pohjilta kahteen peräkkäiseen mitaliin nostanut Helminen tuumii 3vs3-jääkiekon "olevan ainakin erilaista".

– Pelit ovat lyhyitä ja intensiivisiä, niissä mennään. Muutamalla pelaajalla pelataan. On vähän omia sääntöjä. En edes tiedä kaikkia vielä, nyt niistä tuli tietoa. Täytyy lukea niitä vähäsen.

– Mielenkiintoinen kokemus se on. Belfastissa yksi viikonloppu.

Tavoitteita Helminen ei ole suuremmin miettinyt, mutta toteaa, että kun pelaajat tulevat kentälle, kyllä he yrittävät voittaa.

Pelaajien kanssa hän ei ole vielä puhunut.

– Kyllä me siellä sitten puhumme.

"Agentit hoitelivat"

Pelaajista puheen ollen. Vielä ei ole avattu, miten ne ylipäätään joukkueeseen valittiin.

Nyt avataan.

– Pohjois-Amerikan väki oli taustalla. He sitä enemmän hoitivat. Muutamat agentit hoitelivat pelaajia, Helminen käy läpi.

Hän itse ei pelaajille soitellut. Helmiseen oltiin kuitenkin valinnoista yhteydessä.

"Teemu on kiva poika"

Otsikoita on kirvoittanut Teemu Pulkkisen valitseminen joukkueeseen. Hänen kohunsa on tunnettu: Pulkkinen jäi ainoana suomalaiskiekkoilijana Venäjälle KHL-liigaan vielä kauden 2021–2022 jälkeen, vuoteen 2024 saakka. Venäjä käynnisti helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.

– Teemu oli halukas lähtemään varmaan. Teemu on kiva poika, Helminen kuittaa.

Pulkkinen on pelannut nyt kaksi kautta toisaalla. Kuluneen sesongin hyökkääjä aloitti Mestiksen Kiekko-Vantaassa, ja hän kiekkoili loppukauden Saksan kakkosliigassa Starbulls Rosenheimissa. Helminen on sitä mieltä, että Pulkkis-kohusta on mentävä eteenpäin.

– Ei peruutuspeiliin kannata kattella liikaa.

Joukkuetta kokonaisuudessaan Helminen kommentoi raipemaisesti.

– Kyllä siinä taitoa on.

Kaskisuo kyseli

Pulkkinen itsekin sanoo, että yhteydenotto häneen tuli Pohjois-Amerikan päästä.

– Kaskisuon Kasimir kyseli, onko kiinnostusta lähteä tähän. Hän on pelannut aikaisemmin sitä turnausmuotoa Pohjois-Amerikassa. Kiinnostuin siitä ja pääsin joukkueeseen.

Suomen 3vs3-joukkueeseen kuuluva Kaskisuo on urallaan kaksi NHL-otteluakin pelannut maalivahti. Kuluneella kaudella hän edusti ECHL:ssä Utah Grizzliesiä ja Mestiksessä Joensuun Kiekko-Poikia.

Kasimir Kaskisuo Pittsburghin maalilla 3ICE-ottelussa elokuussa 2025.2025 Eliot J. Schechter/3ICE

"Totta kai innoissaan"

Pulkkinen kertoo tienneensä, että 3vs3-jääkiekkoa on pelattu Pohjois-Amerikassa muutamia vuosia. 3ICE-sarjaa on tahkottu Yhdysvalloissa NHL:n kesätauon aikana, ensimmäisen kerran vuonna 2022.

Pulkkinen on innolla lähdössä kansainväliseen turnaukseen.

– Kun tuo mahdollisuus avautui, totta kai innoissaan. Pääsee oletettavasti pelaamaan hyvää lätkää.

Suomen nippu vaikuttaa hänestä "oikein kilpailukykyiseltä".

– Hyviä pelaajia. Toivottavasti tulee menestystä. Lyhyt turnaushan se on. Pienestä ne ovat kiinni.

Helmisen kanssa Pulkkinen ei ole vielä puhunut.

– Agentit sitä kasaussysteemiä tosiaan hoitelivat. Mutta eiköhän me jossain vaiheessa joukkueen kesken jotain puhuta.

Teemu Pulkkinen jakamassa syöttöä Saksan DEL2-liigassa Starbulls Rosenheimin paidassa tammikuussa.IMAGO/osnapix/ All Over Press

Sopimusneuvotteluista vailla seuraa olevalla kokeneella hyökkääjällä ei ole uutta kerrottavaa.

– Katsotaan rauhassa ja missä päin ura jatkuu. Mutta kuten olen aikaisemminkin sanonut, Suomessa olisi kiva jatkaa pelejä. Aika näyttää, onko se minun kohdallani mahdollista. Mutta ura jatkuu kyllä.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset

Teemu Pulkkinen erikoisesti Suomen 3vs3-joukkueeseen | MTV Uutiset