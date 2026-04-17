Kuin marmoroidut pihvit: Tämän ultraprosessoitu ruoka voi tehdä reisien lihaksille

Akkayan mukaan lihassyiden väliin ja sisään kertyvät rasvajuovat voivat viitata vakaviin terveysongelmiin. Tutkimus analysoi, miten ultraprosessoitu ruoka vaikuttaa lihaksensisäiseen rasvaan ihmisillä, joilla on riski polven nivelrikkoon.

– Tämän osallistujan ruokavalio koostui pääosin kylmistä muroista, suklaakarkeista tai karkkipatukoista, tavallisista virvoitusjuomista tai pullotetuista sokerijuomista, sanoo tutkimusta johtanut Zehra Akkaya CNN:n haastattelussa.

Kalifornian yliopistossa tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan ultraprosessoidun ruoan suuri osuus ruokavaliossa voi näkyä rasvakertymänä reisilihaksissa. Tutkimus esiteltiin Radiology -julkaisussa, ja siitä on uutisoinut muun muassa CNN .

Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi

Toisella tutkimuksessa mukana olleella, 61-vuotiaalla naisella, reisilihaksissa näkyi myös rasvan "marmoroitumista", mutta se ei ollut yhtä voimakasta. Tällä henkilöllä "vain" 29 prosenttia hänen ruokavaliostaan koostui ultraprosessoiduista elintarvikkeista.

– Se oli erityisen huolestuttavaa, koska nämä henkilöt – jotka kuvattiin aikaan, jolloin heillä ei ollut merkkejä polven nivelrikosta – osoittivat jo heikentynyttä lihaslaatua, sanoo Akkaya.

Rasvoittunut lihas voi heikentää polvea

Tutkimuksen mukaan lihaksensisäinen rasva voi heikentää lihaksia: rasvasolut voivat toimia kasvun esteenä ja estää lihassyitä uusiutumasta kunnolla. Heikot lihakset ovat keskeinen polven nivelrikon taustatekijä.

Polven nivelrikko on yleinen nivelsairaus, ja se koskee CNN:n siteeraaman tutkimuksen mukaan lähes 375 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti.

Nivelrikko on miljoonan suomalaisen vaiva. Juttu jatkuu videon alla.

8:31 Haastattelussa ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mikko Manninen.

Akkayan mukaan reisilihakset ovat tärkeitä polvinivelen vakaudelle, ja niiden voiman tai lihasjänteyden heikkeneminen voi lisätä nivelen mekaanista kuormitusta, erityisesti lihavilla ihmisillä.

– Reisilihakset ovat ratkaisevan tärkeitä polvinivelen vakaudelle, ja mikä tahansa niiden voiman tai lihasjänteyden menetys voi lisätä nivelen mekaanista kuormitusta erityisesti lihavilla henkilöillä, joilla ylimääräinen ruumiinpaino vahvistaa tätä taakkaa, sanoo Akkaya.