Maiden välinen aselepo on rakoillut useasti.

Iran syyttää Yhdysvaltoja aselevon rikkomisesta. Maan ulkoministeriö kutsuu iskuja Iranin tutka-asemiin räikeäksi aseleporikkomukseksi.



Yhdysvallat kertoi yöllä iskeneensä Iranin rannikon tuntumassa sijaitseviin tutka-asemiin Garukissa ja Qeshmin saarella. Tätä ennen Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi asevoimien torjuneen neljä Iranin droonia, jotka olivat matkalla kohti Hormuzinsalmea.



Yhdysvaltain ja Iranin huhtikuussa solmittu aselepo on rakoillut useaan otteeseen viime aikoina.