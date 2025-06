Yllättävä syy voi estää tenniskyynärpään paranemisen

Tenniskyynäpää on monelle tuttu vaiva, mutta yksi sen synnyn taustalla olevista ja myös paranemisen kannalta tärkeistä tekijöistä voi tulla monelle yllätyksenä.

Olkaluun ulkosivunastan tulehdus eli tenniskyynärpää on rasitusvamma, joka aiheutuu ranteen ja sormien ojentajalihasryhmän kiinnityskohdan ärsytystilasta.

Kipu tuntuu kyynärpään ulkosyrjässä, erityisesti kyynärpään ulommassa luunastassa, jossa kyynärvarren lihasten jänteet kiinnittyvät.

Kipu iskee etenkin puristaessa tai ruuvausliikettä tehdessä.

Tenniskyynärpääkipu tuntuu kyynärpään ulkosyrjässä.Credit: Panther Media GmbH / Alamy Stock Photo

Tupakoitko?

Tenniskyynärpäästä voi kärsiä, vaikka ei olisi tennismailaa nähnytkään.

Tenniskyynärpään on yksi yleisimmistä työperäisistä rasitusvammoista. Esimerkiksi siivous- tai kokoonpanotyöt ovat tyypillisiä tenniskyynärpään aiheuttajia. Riskitekijöitä ovat painavien taakkojen käsittely ja työliikkeiden toistuvuus.

Yllättäen myös tupakointi saattaa lisätä tenniskyynärpään riskiä ja hidastaa sen paranemista.

Ei kuitenkaan siitä syystä, että käsivarsi erityisemmin rasittuisi savuketta pidellessä.

– En ole ainakaan vielä sellaiseen tieteelliseen tutkimukseen törmännyt, ortopedi Ville Puukka naurahtaa.

Tupakoinnin vaikutus tenniskyynärpäähän liittyy sen vaikutukseen verenkiertoon: tupakointi heikentää ääreisverenkiertoa ja siten veri kiertää myös raajoihin, kuten käsiin, tavallista heikommin.

– Tenniskyynärpään tarkkaa syntymekanismia ei tunneta, mutta teorioiden mukaan lihaksen jänteen kiinnittymiskohtaan aiheutuu ylirasitusta ja verenkierto on tässä tilanteessa kaiken paranemisen edellytys. Jos luun jänteen kiinnittymiskohdissa verenkierto on huonoa tai se häviää, se altistaa vaivalle ja hidastaa paranemista.

Lisäksi tupakointi heikentää kollageenin tuotantoa. Kollageeni on tärkeä osa jänteiden rakennetta.

Tupakointi vaikuttaa Puukan mukaan myös useiden muiden vammojen syntyyn, uusiutumiseen ja paranemiseen.

– Esimerkiksi polvien kulumissa on osoitettu, että perimän lisäksi tupakointi lisää niiden riskiä.

Joskus on pakko lopettaa

Tupakoinnin lopettaminen vain tenniskyynärpään takia voi olla joillekuille liian vaikea paikka – mutta aina ei ole vaihtoehtoja.

– Jos ihminen joutuu esimerkiksi isoon leikkaukseen ja jos etukäteen sanotaan, että sinun on pakko lopettaa tupakointi ennen leikkausta, koska muuten sinua ei leikata ja sen seurauksena sinusta tulee lenkka loppuelämäksi, kyllä he siinä vaiheessa lopettavat.

Tällaisia operaatioita ovat Puukan mukaan esimerkiksi luudutusleikkaukset.

– Kiireettömiä jalkateräalueen luudutusleikkauksia ei tehdä tupakoijille. Tapaturmapuolella on tietysti pakko leikata, mutta osastolla lyödään sitten nikotiinilaastari olkapäähän ja kehotetaan lopettamaan.

– Toisaalta tupakoitsijat ovat niitä kaikkein nopeiten mobilisoituvia ja sängystä nousevia potilaita, kun heillä on aina hirveä kiire aina tupakille, Puukka arvioi.

Muiden tupakkatuotteiden, kuten nikotiinipussien ja sähkötupakan, vaikutuksista ortopedisiin vaivoihin ei ole yhtä paljon tutkittua tietoa kuin perustupakan, mutta se ei Puukan mukaan tarkoita sitä, että niiden käyttö olisi sen suositeltavampaa.

– Ja toki tieto saattaa tulla 50 vuoden päästä, kun käyttäjien määrä kasvaa ja asiaa tutkitaan enemmän.

Näin hoidat tenniskyynärpäätä

Tupakan polton lopettaminen tai vähentäminen auttaa tenniskyynärpään ehkäisyssä ja paranemisessa, mutta vasta ajan kanssa. Sitä ennen voi joutua turvautumaan tutumpiin keinoihin.

Akuutissa kipuvaiheessa voi Puukan mukaan käyttää suun kautta annosteltavia parasetamolia sisältäviä kipulääkkeitä ja paikallisia kipuvoiteita.

– Tulehduskipulääkkeitä, kuten asetyylisalisyylihappoa ja ibuprofeenia, ei suositella niiden haittavaikutusten vuoksi. Lisäksi näillä lääkkeillä on todettu lihasvoimaa heikentävä vaikutus pitkäaikaisessa käytössä ja koska kyseessä on rasitusvamma, lihasvoiman säilyminen on tärkeää, Puukka toteaa.

Toimivia keinoja voivat olla myös ultraäänihoito ja nousujohteinen voimaharjoittelu.

Lepo parantaa

Varmasti tiedetään, että tenniskyynärpäätä ei kannata leikata.

Myöskään kortisonipiikkejä ja niin sanottua shokkiaalto- tai paineaaltohoitoa ei Puukan mukaan enää suositella, vaan ne ovat suorastaan haitallisia.

Suurin osa tenniskyynärpääoireista helpottuu lopulta levolla eli toistorasituksen välttämisellä.

– Ei siis semmoisella pakkolevolla, mihin pyrittiin vielä, kun minä olin nuori, eli että käsiä ihan kipsattiin vähäksi aikaan. Siitäkin oli ilmeisesti lopulta vaan haittaa.

Lohduttava tieto vaivasta kärsiville on, että noin puolet potilaista toipuu itsestään kolmen kuukauden kuluessa ja jopa 90 prosenttia vuodessa ilman erityisiä hoitoja.

– Siitä on hankala enää päästä ylöspäin, Puukka kommentoi.