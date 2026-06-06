Kaksinkertainen Nascar-mestari Ned Jarrett on menehtynyt.

Entinen huippukuljettaja Ned Jarrett on kuollut 93-vuotiaana. Yhdysvaltalaissuuruuden perhe kertoo kuoleman tapahtuneen rauhallisesti ja luonnollisesti torstaina miehen kotona Pohjois-Carolinan Newtonissa.

– Isämme oli harras kristitty ja omistautunut, rakastava perheenisä. Hän oli ystävällinen kaikille tapaamilleen ihmisille ja Nascarin vanhin elossa ollut mestari, Nascarin verkkosivuilla julkaistussa perheen tiedotteessa kuvailtiin.

Perhe luonnehti Jarrettia myös parhaaksi isäksi, jota kukaan voisi toivoa.

Mies voitti kaksi Nascar-mestaruutta, vuosina 1961 ja 1965. Kaikkiaan Jarrett saavutti 50 voittoa 352 osakilpailussaan.

Jarrettin poika Dale Jarrett voitti Nascar-mestaruuden vuonna 1999. Jarretteista tuli historian toinen tempussa onnistunut isä-poika-pari.

Ned Jarrett nimettiin Nascarin kunniagalleria Hall Of Fameen vuonna 2011.

Herrasmies

Nascarin toimitusjohtaja Steve O'Donnell sanoo Jarrettin olleen rauhallisesta käytöksestään huolimatta hurja kilpailija. Radan ulkopuolinen käytös erotti O'Donnellin mielestä miehen kuitenkin muista.

– Hän oli juuri niin ystävällinen kuin hänen lempinimensä antoi ymmärtää, O'Donnell kehui "Herrasmieheksi" kutsuttua legendaa.

Ned Jarrett kuuluu Nascarin Hall of Fameen. Kuva vuodelta 2016.