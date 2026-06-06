Merellä tapahtuu. Purjehdusseurue törmäsi poikkeukselliseen näkyyn.
Suomalainen seitsemän henkilön purjehdusseurue kohtasi tänään yllättävän tilanteen, kun se näki hinauksessa olevan venäläisen sota-aluksen Suomenlahdella.
Porkkalasta Tallinnaan matkalla ollut purjehdusseurue oli kansainvälisellä merialueella Naissaaren lähellä, kun se huomasi venäläisen sotalaivan Venäjän lipun alla olleen siviilialuksen hinauksessa.
– Alukset tulivat meitä vastaan. Alus oli ensin paikallaan, mutta kun purjehdimme sitä kohti, ne lähtivät ensin liikkeelle ja kiihdyttivät sitten vauhtia, yksi seurueen jäsenistä kertoo MTV Uutisille.
Seurueen mukaan sota-alus oli Project 21810 -tyypin kuljetus- ja maihinnousualus, ja sen kyljessä oli numero 758.
Sitä hinasi Venäjän itämeren laivaston hinaaja SB 123. Tämä alus löytyy seilaamassa Suomenlahdella sekä Marine Traffic -sivustolta sekä AIS-tunnistusjärjestelmästä.
Marine Trafficin mukaan SB 123 oli lähtenyt Baltijskista Kaliningradista, määränpäänään Lomonosov, joka sijaitsee Pietarista länteen.