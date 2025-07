Selän terveyttä voi parantaa omilla elämäntavoilla – tämä kaikki vaikuttaa

Tutut elämäntapavinkit tekevät hyvää myös selälle.

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Ida Rantalaiho Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kertoo MTV Uutisille, että elämäntavoilla voi vaikuttaa selän hyvinvointiin.

Kerroimme aiemmin, miten tupakka ja nikotiini ovat haitaksi selän terveydelle.

Selkä pitää monipuolisesta liikunnasta

Tutkimusten valossa ei näytä olevan selän kannalta yhtä parasta muut ylittävää liikuntamuotoa, vaan ajatellaan, että monipuolinen liikunta auttaa selkäkipuun.

Yhtä lailla tulisi harjoittaa keskivartaloa (muun muassa syviä vatsalihaksia) sekä selkälihaksia, jotta ne olisivat riittävän hyvässä kunnossa kannattamaan tukirankaa. Lisäksi pitäisi olla verenkiertoelimistöä ylläpitävää eli aerobista liikuntaa.

Rantalaiho kertoo, että ideana on pitää yleinen verenkierto hyvänä, jolloin myös selkärangan pienissä suonissa kiertää riittävästi verta ravitsemaan välilevyjä.

Kyse ei siis ole suoraan siitä, että jokin tietty laji, kuten juoksu tai pyöräily, olisi selälle hyväksi vaan yleisesti verenkiertoelimistön pitämisestä hyvästä kunnossa, jotta ei tulisi esimerkiksi ahtaumia verisuoniin.

Ota tästä liikkeet ja vinkit talteen selän hyvinvoinnin lisäämiseksi! Juttu jatkuu videon alla.

5:35 Katso myös: Selkä jumissa? Tässä kolme harjoitusta, joilla edistät selkäsi hyvinvointia.

– Monipuolista liikuntaa pitäisi olla, ei pelkästään lihastreeniä salilla tai hurjasti kestävyysurheilua, Rantalaiho sanoo.

Selän hyvinvoinnin kannalta riittää, jos liikkuu yleisten liikuntasuositusten mukaisesti. Lisäksi pitäisi olla arkiliikuntaa.

– Yleensä ohjeistan selkäkivun niin sanottuun konservatiiviseen hoitoon sisältyvää liikuntaa fraasilla "päivittäinen, monipuolinen liikunta".

– Voi käydä vaikka koiran kanssa ulkona tai kävellä rappuset mieluummin kuin mennä hissillä. Sellaista normaalia selän arkikäyttöä.

Painonhallinnan vaikutus

Painonhallinta vaikuttaa selkään muutaman mutkan kautta. Ylipaino vaikuttaa verenkiertoelimistöön ja siten koko kehon terveyteen.

Kun ihmisellä on ylipainoa, elimistöön syntyy matala tulehdustila. Ylipainoisen ihmisen rasvakudoksen aineenvaihdunta on hieman erilainen kuin ihmisellä, jolla kehon rasvan määrä on normaalin rajoissa. Se myös tuottaa eri määrät hormoneja.

– Nyt ei puhuta tietenkään mistään bakteerin tai viruksen aiheuttamasta tulehduksesta vaan elimistön sisäisestä matalasta tulehdustilasta.

Ihminen ei itse huomaa, jos kropassa on matala-asteinen tulehdus. Kyseessä on hormonaalinen tila, jossa tulehdusta välittävät hormonit ja välittäjäaineet ovat aavistuksen koholla elimistössä. Molekyyli- ja solutasolla tapahtuu hiljaisia muutoksia, jotka johtavat huonoihin terveysvaikutuksiin.

Suurimmalla osalla on joskus selkäsärkyä.Shutterstock

Rantalaiho lisää, että ylipaino assosioituu vahvasti myös diabetekseen, joka huonontaa verenkiertoa pienissä verisuonissa.

– Ylipainoiset ihmiset kokevat enemmän selkäkipua, ja ylipainoisilla todetaan enemmän selän rappeumasairauksia tai ylipaino lisää riskiä niiden kehittymiseen.

Jos on hyvin ylipainoinen ja pudottaa painostaan 5–10 prosenttia, se parantaa jo huomattavasti tilannetta, vaikka ei vielä olisi päästy normaalipainoon. Pelkästään tuon määrän pudottaminen parantaa huomattavasti tilannetta myös diabetesriskin ja kokonaisterveyden kannalta.

Kun puhutaan ravitsemuksen vaikutuksesta selän terveyteen, on kyse silloinkin painonhallinnasta. Ei ole tutkittua tietoa siitä, että ruoka sinänsä vaikuttaisi selkään haitallisesti, vaan kyse on nimenomaan painonhallinnasta.

Ylipaino voi estää selkäleikkauksen

Jos painoindeksi on yli 35 tai erityisesti yli 40, leikkausriskit kasvavat niin suuriksi, ettei esimerkiksi selkäleikkausta välttämättä tehdä. Se on merkittävää paitsi komplikaatioiden myös toipumisen kannalta.

– Selkäleikkaus tehdään aina ihmisten maatessa vatsallaan, mikä aiheuttaa painetta keuhkoihin.

Nukutuslääkärin pitäisi kuitenkin saada keuhkot ilmastoitumaan leikkauksen aikana. Laskimoihin aiheutuva paine taas lisää verenvuotoa leikkausalueella, joten leikkaukseen liittyvät riskit kasvavat jo merkittävästi. Todella tarkkaan harkitaan, leikataanko, jos ihmisen BMI on yli 35.

Unella on rooli kivunhallinnassa

Uni on tärkeää kivunhallinnan kannalta.

– Tiedetään, että jos nukkuu huonosti, se aiheuttaa kierteen, jossa kipu lähtee voimistumaan ilman, että varsinainen sairaus tai kivun syy pahenee. Jos ei saa nukuttua, kipu alkaa pahentua aivojen kipusäätelykeskusten kautta.

Hyvin raskas työ kuormittaa selkää

Hyvin raskasta fyysistä työtä tekevillä tiedetään olevan enemmän selkäsairauksia. Rantalaiho mainitsee esimerkiksi asfalttiporaajat.

– Jos työ on hyvin voimakkaasti täristävää, se edistää välilevyjen kulumaa.

On myös todettu, että fyysinen työ aiheuttaa enemmän koettua selkäkipua.

Jos elämäntavat ovat muuten kohdillaan eli ollaan hyvässä kunnossa, painonhallinta on mallillaan ja liikutaan, ei istumatyössä pitkään samassa asennossa istumisen ole havaittu kipeyttävän selkää.

Sama pätee myös paljon toistoa sisältäviin työtehtäviin.

Pelkkä istuminen kuitenkin kostautuu helposti.

– Jos ei esimerkiksi ole urheiluharrastusta ja vain istutaan ylipäätään kaikki päivät, sitä kautta selkä varmasti kipeytyy.

Katso myös: Horjuuko askel? Nämä helpot liikkeet kehittävät tasapainoa!

3:24 Selkäliitto ry:n selkäneuvonnan koordinaattori Satu Niemi esittelee helppoja liikkeitä, joiden avulla voit kehittää tasapainoasi.