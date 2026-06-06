Emilia Karell kiskaisi uuden ennätyksensä ja keihään kauden kotimaisen kärkituloksen.

Emilia Karell ja Rebecca Nelimarkka toivat suomalaisille kaksoisvoiton Puolan Gorzówissa kansainvälisen yleisurheilukilpailun keihäänheitossa lauantaina.

Karell paransi ennätystään sentillä ja voitti kesän kotimaisella kärkituloksella 58,59. Nelimarkka heitti 56,90.

Puolassa oli aurinkoista ja pientä myötätuulta.

– Minulla oli kaksi tosi hyvää lämmittelyheittoa. Sen jälkeen aloin puristaa, ja ensimmäinen heitto oli aika huono, mutta sitten tuli se onnistuminen. Se ei ollut nappionnistuminen, mutta hyvä heitto, Karell kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Hänen toiseksi paras laakinsa lensi 53,18. Viimevuotisen Suomen mestarin mukaan epätasaisuus johtui siitä, että kisavauhtisia heittoja on tehty vasta vähän.

Nelimarkka puolestaan harmitteli, että hänen keihäänsä osoittautui suosituksi kisavälineeksi, ja monet muutkin heittivät sillä.

– Siinä alkoi olla kolmella viimeisellä kierroksella olla niin paljon mankkua ja pihkaa ettei tahtonut tuntea narukerää, Nelimarkka totesi.

Hän on kiskaissut aiemmin tällä kaudella ennätyksekseen 58,33. Toukokuinen tulos oli tähän saakka naisten kauden kotimainen kärkinoteeraus.

Kansainvälinen kilpailu, Gorzów:

Miehet, 800 m: 1) Leonardo Santos Brasilia 1.45,99, 2) Jakub Chmielarz Puola 1.47,56, 3) Alan Ciereszko Puola 1.47,84, 4) Niko VIljola Suomi 1.48,31.

110 m aj (-2,2): 1) Damian Czykier Puola 13,44, 2) Theo Pedre Ranska 13,48, 3) Milan Trajkovic Kypros 13,63, 4) Elmo Lakka Suomi 13,80 sivuaa kkk.

Alkuerät, Erä 1 (+1,0): 1) Milan Trajkovic Kypros 13,64, 2) Hristo Roumtsios Kreikka 13,98, 3) Szymon Basaj Puola 14,07.

Erä 2 (-2,2): 1) Theo Pedre Ranska 13,75, 2) Damian Czykier Puola 13,78, 3) Elmo Lakka Suomi 13,95.

Naiset, korkeus: 1) Maj SLodzińska Puola 179, 2) Venla Pulkkanen Suomi 179. Keihäs: 1) Emilia Karell Suomi 58,59 (kkk), 2) Rebecca Nelimarkka Suomi 56,90.