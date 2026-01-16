Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado sanoo, että hänestä tulee maan presidentti, kunhan oikea aika sille koittaa.
Maria Corina Machado sanoo Fox Newsin haastattelussa uskovansa, että hänet valitaan Venezuelan ensimmäiseksi naispuoliseksi presidentiksi ajallaan.
Yhdysvallat hyökkäsi aiemmin tammikuussa Venezuelaan ja sieppasi maata itsevaltaisesti johtaneen presidentti Nicolas Maduron.
Machado ei ole mukana Venezuelan väliaikaisessa johdossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perustellut tätä väittämällä, ettei Machadolla ole riittävää arvovaltaa maassaan.