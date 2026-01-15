Trump tapasi Machadon Valkoisessa talossa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tänään tavannut Venezuelan maanpaossa elävän oppositiojohtaja Maria Corina Machadon.
Nobelin rauhanpalkinnon saanut Machado tapasi Trumpin Valkoisessa talossa myöhään torstaina Suomen aikaa. Asiasta uutisoi ainakin yhdysvaltalaiskanava CNN.
Kyseessä oli kaksikon ensimmäinen tapaaminen.
Trump on sivuuttanut Machadon sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi Venezuelan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron. Trump on väittänyt, ettei Machadolla ole riittävää arvovaltaa maassaan.