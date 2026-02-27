Kirjailijat Satu Rämö ja Lilja Sigurdardóttir kirjoittavat yhdessä Reykjavikin ytimeen sijoittuvaa dekkarisarjaa.
Islannissa asuvat kirjailijat Satu Rämö ja Lilja Sigurdardóttir ryhtyvät yhteistyöhön. Kaksikko alkaa kirjoittamaan yhdessä Reykjavikin ytimeen sijoittuvaa dekkarisarjaa.
Reykjavikin murhat -rikossasarjaa kuvataan WSOY:n tiedotteessa nopeatempoiseksi, ja sen kerrotaan sijoittuvan Islannin pääkaupungin kiiltokuvapinnan alle väärintekijöiden ja petosten maailmaan.
Sarjan ensimmäinen osa Villi kortti ilmestyy helmikuussa 2027. Kirjasarjan kirjat julkaistaan myös Islannissa.
Rämö tunnetaan Hildur-dekkarisarjasta.