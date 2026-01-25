Edmonton Oilersin tähtipuolustaja Evan Bouchard oli täysin pitelemätön, kun Edmonton kukisti Washington Capitalsin jatkoajalla maalein 6–5.

Bouchard mätti ottelussa hurjat tehot 3+3. Kanadalaisesta tuli vasta neljäs hattutempun tehnyt Edmonton-puolustaja. Aiemmin tempussa ovat onnistuneet Paul Coffey, Marc-Andre Bergeron ja Risto Siltanen.

Bouchardista tuli myös NHL-historian neljäs puolustaja, joka on tehnyt yhdessä ottelussa vähintään kolme maalia ja kolme syöttöpistettä. Ennen häntä vastaavaan ovat yltäneet Bobby Orr, Tom Bladon ja Doug Crossman.

26-vuotias puolustaja on tehnyt tällä kaudella nyt 14+41=55 pistettä 53 ottelussa.

Edmontonin voittomaalin iski viisi tehopistettä (2+3) ottelussa takonut Connor McDavid, joka nousi samalla NHL:n pistepörssin kärkeen ohi Nathan MacKinnonin. McDavid on tehnyt 90 pistettä 53 ottelussa.