Detroit Red Wings jäädyttää venäläistähtensä Sergei Fedorovin pelinumeron 91 tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa pelattavassa ottelussa.

Vuosina 1990–2009 NHL:ssä pelannut Fedorov muistetaan ennen kaikkea Detroit Red Wingsille kolme Stanley Cup -voittoa tuoneen dynastian kulmakivenä.

Fedorov on vasta kolmas venäläispelaaja, jonka pelinumero jäädytetään NHL:ssä. Ennen häntä saman kunnian ovat saaneet Pavel Bure Vancouverissa vuonna 2013 ja Sergei Zubov Dallasissa vuonna 2022.

56-vuotias Fedorov muistelee Red Wingsin sosiaalisen median päivityksessä NHL-tarinaansa, joka sai alkunsa kylmän sodan aikaisesta loikkauksesta Neuvostoliitosta Yhdysvaltoihin.

– Muistan kuin eilisen, kun jätin Neuvostoliiton joukkueen hypätäkseni lentokoneeseen, jonka herra (Mike) Ilitch lähetti hakemaan minua Detroitiin Oregonin Portlandista.

– Paljon ajatuksia liikkui minun 20-vuotiaassa mielessäni. Olin kuitenkin innoissani uudesta luvustani, jonka nimi oli Detroit Red Wings, Fedorov kirjoittaa.

Sergei Fedorov oli paikalla Detroit Red Wingsin fanitapaamisessa marraskuussa 2025.2025 NHLI

Fedorov kertoo, ettei koskaan katunut päätöstään lähteä. Samaan huippujoukkueeseen päätyi lopulta kentällisen verran venäläisiä tähtiä: Fedorov, Igor Larionov, Vjatsheslav Fetisov, Vjatsheslav Kozlov ja Vladimir Konstantinov.

Fedorov jätti Detroitin vuonna 2003 ja edusti NHL:ssä vielä Anaheimia, Washingtonia ja Columbusta. 1 248 runkosarjaottelussa hän teki 483+696=1 179 pistettä.

Loikkaus alkuun Suomessa

Fedorovin ja Konstantinovin kohdalla kaikki sai alkunsa Suomesta, johon Neuvostoliiton maajoukkue oli saapunut harjoitusleirille vuonna 1989.

Tuolloinen Red Wingsin varapresidentti Jim Lites taivutteli paikallislehti Detroit Free Pressin kiekkotoimittajan Keith Gaven matkustamaan Helsinkiin välittämään kesällä Detroitiin varatuille pelaajille viestiä loikkauksen mahdollisuudesta.

Gave kieltäytyi aluksi tehtävästä, mutta päätti lopulta suostua. Hän kertoo vuonna 2018 ilmestyneessä Russian Five -dokumentissa kieltäytyneensä anteliaasta rahapalkkiosta, mutta pyysi agenttitehtävästään vastineeksi ensioikeutta mahdollisesta loikkauksesta kertovaan juttuun sekä Fedorovin ja Konstantinovin haastattelua yksinoikeudella, kunhan nämä on saatu Yhdysvaltoihin.

Suomessa Gave sai sovittua haastattelun Fedorovin ja Konstantinovin kanssa yllättävän helposti.

– Molemmat olivat juuri tulleet suihkusta ja valuivat vettä. He olivat kylmissään. Molemmilla oli iho kananlihalla. He olivat selvästi hämillään siitä, miksi heidät oli tuotu tapaamaan minua, Gave muistaa.

– Yhtäkkiä minuun iski, miten kriittinen ja suoraan sanoen vaarallinen kohtaaminen voi olla – ennen kaikkea heille.

Tilannetta seurattiin Helsingin jäähallin käytävillä tarkkaan. Gavella oli mukanaan kirje, jonka hänen oli määrä välittää Fedoroville. Tämä ei tiennyt mitään edes saamastaan NHL-varauksesta, mutta ei reagoinut mitenkään kuultuaan asiasta.

– Vedin lopulta esiin kaksi Red Wingsin kausiopasta, jotka vaivoin kätkivät salaiset viestit.

– Ojensin kirjan ja menin melkein paniikkiin, kun huomasin Sergein alkavan selailla sen sivuja. Ei kestänyt kauaa, kunnes hän huomasi kirjekuoren. Jälleen ilman pienintäkään tunteenosoitusta, hän sulki kirjan ja piti sitä rennosti selkänsä takana molemmin käsin, Gave kertoi.

Toimittaja palasi Suomesta kotimaahansa ja lähes vuotta myöhemmin heinäkuussa 1990 hän sai kesken illallisen puhelun Red Wings -pomo Litesilta.

– Olen herra Ilitchin koneessa matkalla Portlandista Detroitiin, Lites aloitti.

– Hän kysyi, olinko valmis saamaan uutisia kertoen istuvansa melko tärkeän henkilön vieressä. Laskin lautaseni ja tartuin kynään ja paperiin valmiina ottamaan muistiinpanoja jutusta, joka painettiin Detroit Free Pressin etusivulle seuraavana aamuna, Gave sanoi.