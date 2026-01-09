Oliver Kapanen jatkoi upeita otteitaan NHL:ssä, kun hänen edustamansa Montreal Canadiens otti vakuuttavan 6–2-voiton Florida Panthersista.
Kapanen aloitti pistetehtailunsa jo avausminuuteilla, kun hän sai syöttöpisteen Noah Dobsonin 1–0-maaliin kolmen minuutin pelin jälkeen.
Erän loppupuolella Kapanen sai itse heiluttaa maaliverkkoja. Juraj Slafkovsky pelasi kiekon maalille ja Kapanen löi pelivälineen taitavasti ilmasta sisään.
Kapanen teki ottelussa tehot 1+2 ja hänet valittiin ottelun kakkostähdeksi.
22-vuotias suomalainen venytti samalla piste- ja maaliputkensa kolmen ottelun mittaiseksi.
Upeaa kautta pelaava Kapanen nousi maalinsa myötä yksin NHL:n tulokkaiden maalipörssin kärkeen 15 osumallaan. Pisteiden osalta Kapanen on tulokaspörssin neljäntenä (15+11).
Montreal nousi voitollaan itäisessä konferenssissa ja toiselle sijalle. Tahmeaa kautta pelaava Florida puolestaan on vasta sijalla 12.