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Yksi ottelun kohutilanteista nähtiin 2–2-tilanteessa. Vegas sai kiekon Carolinan maaliin, mutta osuma hylättiin maalivahdin häirintänä. Tortorella haastoi tuomion, sillä hänen mielestään kiekkoa tökännyt ei häirinnyt Carolina-vahti .

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Vierasjoukkue sai vielä aikaan tasoituksen, mutta Carolina voitti jatkoajalla . Sarja on näin tilanteessa 1–1.

Vegas oli vahvasti kuskin paikalla ja 2–0-johdossa, kun toisen finaalin varsinaisen peliajan viimeinen kymppi käynnistyi. Reilut viisi minuuttia myöhemmin Carolina oli 3–2-johdossa.

Vegas-luotsi John Tortorella vähäsanaisena toisen NHL-finaalin sokkitappion jälkeen (Video: NHL.com).

Vegas-luotsi John Tortorella vähäsanaisena toisen NHL-finaalin sokkitappion jälkeen (Video: NHL.com).

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Tuomarien päätös ei muuttunut videotarkastelussa. Vegas sai jäähyn, josta Carolina rankaisi 3–2-maalin.

– Näin irtokiekon Freddien edessä. Pelaajamme tökkäsi sitä, ei liikuttanut maalivahtia. Ja se (kiekko) meni läpi toiselle puolelle (maaliin). Haastaisin sen kymmenen kertaa kymmenestä, Tortorella vastasi lehdistötilaisuudessa.