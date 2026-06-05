Vegas Golden Knightsin päävalmentaja John Tortorella oli silminnähden turhautunut joukkueensa hävittyä NHL:n toisen Stanley Cup -finaalin Carolina Hurricanesille 2–0-johtoasemasta.
Vegas oli vahvasti kuskin paikalla ja 2–0-johdossa, kun toisen finaalin varsinaisen peliajan viimeinen kymppi käynnistyi. Reilut viisi minuuttia myöhemmin Carolina oli 3–2-johdossa.
Vierasjoukkue sai vielä aikaan tasoituksen, mutta Carolina voitti jatkoajalla. Sarja on näin tilanteessa 1–1.
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1:28Carolinalle taisteluvoitto toisessa NHL-finaalissa – Seth Jarvis ratkaisi jatkoajalla (Video: NHL.com).
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Yksi ottelun kohutilanteista nähtiin 2–2-tilanteessa. Vegas sai kiekon Carolinan maaliin, mutta osuma hylättiin maalivahdin häirintänä. Tortorella haastoi tuomion, sillä hänen mielestään kiekkoa tökännyt ei häirinnyt Carolina-vahti .