Donald Trumpin vankka tukija Laura Loomer myönsi olleensa väärässä Ukrainan tilanteesta. Hän toteaa Venäjän olevan hyvin taitava informaatiosodassa.

Maga-vaikuttaja ja Yhdysvaltain hallinnon ja presidentti Donald Trumpin kiivas tukija Laura Loomer vieraili Kiovassa tällä viikolla ja tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin, kertoo muun muassa The Guardian.

Loomer on koko Ukrainan sodan ajan kritisoinut Ukrainaa ja vähätellyt Kremlin propagandaa, sekä arvostellut Ukrainalle annettavaa apua. Loomerilla on sosiaalisessa mediassa liki 2 miljoonaa seuraajaa.

Loomer haastatteli Zelenskyita presidentinlinnan puutarhassa. Haastattelu on herättänyt laajaa huomiota sekä yhdysvaltalais- että ukrainalaismedioissa.

"V enäläinen propaganda sai minut uskomaan näihin asioihin"

Loomer kertoo ymmärtäneensä matkansa aikana olleensa täysin väärässä Venäjän hyökkäyssodasta ja eläneensä Venäjän propagandakuplassa. Hän kommentoi asiaa pian Zelenskyin tapaamisen jälkeen viestipalvelu X:ssä.