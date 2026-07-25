Rajavartiolaitos epäilee ihmissalakuljetuksen olleen järjestelmällistä.
Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä.
Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä.