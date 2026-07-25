Manchester Cityn päävalmentajan paikan jättänyt Pep Guardiola on kieltäytynyt Italian jalkapalloliiton tarjoamasta maajoukkuevalmentajan paikasta.

Guardiola, 55, oli pitkään kärkikandidaatti luotsaamaan MM-kisoista skandaalimaisesti pudonnutta Italiaa, mutta useat media uutisoivat perjantaina, ettei huippuvalmentaja ole käytettävissä.

Guardiolan kieltäytymisen jälkeen Italian katseet ovat kääntyneet kotimaan vaihtoehtoihin.

Muun muassa La Stampa -lehti kertoi maajoukkuelegenda Andrea Pirlon päässeen jo sopimukseen Italian valmentamisesta vuoden 2030 MM-kisoihin saakka. Sopimus on arvoltaan 1,5 miljoonaa euroa.

47-vuotias Pirlo on valmentanut viimeksi Yhdystyneiden arabiemiirikuntien ykkössarjassa pelaavaa Dubai Unitedia. Vuosina 2023–24 hän luotsasi Serie A:ssa Sampdoriaa. Pelaajaurallaan hän edusti Italiaa peräti 116 maaottelussa ja oli voittamassa maalle maailmanmestaruutta vuonna 2006. Pirlo voitti Juventuksessa ja AC Milanissa kuusi Italian mestaruutta ja hänet valittiin kolmesti peräkkäin maan parhaaksi jalkapalloilijaksi vuosina 2012–2014.