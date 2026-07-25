Maa aikojen alussa -elokuvan Alli-dinosaurukselle äänen antanut Judith Barsi menehtyi 38 vuotta sitten perhesurman uhrina.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2024.

Lapsitähti Judith Barsin kuolemasta tuli perjantaina 25. heinäkuuta kuluneeksi 38 vuotta. Judith menehtyi perhesurman uhrina vuonna 1988 ollessaan vain 10-vuotias.

Judith otti ensiaskeleensa esiintymisen ja näyttelemisen parissa ollessaan vasta pikkulapsi. Tytön kuvaillaan olleen luonnonlahjakkuus, jonka vuoksi hän saikin nopeasti töitä viihdealalta. Aluksi Judith esiintyi mainoksissa, ja pian hän jo sai mainosesiintymisten rinnalle rooleja tv-sarjoista sekä elokuvista.

Judith osoitti lupaavia näyttelijänkykyjä alusta alkaen ja tienasi töillään vanhempiaan enemmän rahaa.

Judithin ensimmäinen tv-rooli nähtiin Murha vai painajainen -minisarjassa vuonna 1984. Judith esitti sarjassa tyttöä, joka joutui oman isänsä murhaamaksi. Aivan kuten Judithkin.

Judith Barsi Tiikerinsilmä-elokuvasa vuonna 1986.

Yksi Judithin uran alkuvaiheen merkittävimmistä rooleista oli Hämärän rajamailla -sarjassa, jossa hän esitti yhden jakson verran Marie-nimistä tyttöä. Judith oli tuolloin 5-vuotias.

Judith nähtiin uransa aikana myös lukuisissa muissa sarjoissa ja elokuvissa, kuten Lemmenlaiva, Tappajahain kosto, Remington Steele - huijari vai herrasmies ja Tiikerinsilmä.