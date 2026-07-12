Norjassa kiehahti hylätystä MM-maalista – asiantuntijan raivokas ulostulo taltioitui suoraan lähetykseen

Oulussa näkyy nyt neuvostoliittolaisia bussipysäkkejä, paljaita pyllyjä ja punaisia oksennusämpäreitä

Clemente Turpinia

Hidastuksissa näkyi, kuinka Erling Haaland tönäisi Elliot Andersonin nurin. Turpinin mielestä kontakti oli liian kova, joten hän hylkäsi osuman. Maalin hylkäys herätti suuria tunteita Norjassa.

– Eikö olekin etu olla fyysisesti vahva ja kookas, kuten Erling on? Silloin kaiken täytyy jotenkin johtaa rangaistuspotkuun, jos pelaajaa vartioidaan niin kuin minä teen. Vartioinhan Gabrielia edellisessä ottelussa ja Marc Guehia tänään. Käytä myös paljon käsiäni, Berge sanoi ottelun jälkeen.