Englanti voitti Norjan 2-1-lukemin jalkapallon miesten MM-kisojen puolivälieräottelussa. Jossiteltavaa jäi runsaasti ainakin Norjan leiriin, sillä maalta hylättiin 2-1-johtomaali toisen puoliajan alussa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Toista jaksoa oli pelattu kymmenisen minuuttia, kun Norja antoi kulmapotkun. Lopulta Torbjörn Heggem sai tuikattua pallon ohi Englannin Jordan Pickfordin. Juhlat jäivät kuitenkin lyhyiksi, sillä VAR-koppi pyysi ottelun erotuomaria tarkastamaan maali.