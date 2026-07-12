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Huomasitko tätä? MM-maalia edeltänyt käsittämätön tilanne sai Norjan vaihtopenkin hiiltymään: "Täysin sairasta"

1:30 Katso videolta Norjan hylätty maali.

Julkaistu 46 minuuttia sitten

Feliks Heikkinen

Englannin ja Norjan välinen jalkapallon miesten MM-kisojen puolivälierä jätti paljon jossiteltavaa, ainakin Norjan leirissä. Maalta hylättiin 2-1-johtomaali ja myös Englannin osumaan johtanut hämmästyttävä tilanne on aiheuttanut jälkipyykkiä. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Lue myös:

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Jude Bellingham tasoitti Englannin ja Norjan välisen ottelun ensimmäisen jakson lisäajalla. Norjan päävalmentajan Ståle Solbakkenin mielestä kuitenkin tilanteessa oli epäselvyyksiä, koska pallo olisi osunut kameravaijeriin ja tarjonnut suoraan Englannille paikan hyökkäykseen. Solbakken oli tasoitusmaalin jälkeen purkanut turhautumistaan heittämällä vesipullon.

Solbakken ja muu Norjan vaihtopenkki olivat vahvasti sillä kannalla, että pallo osui kentän yläpuolella olleeseen kameravaijeriin ja muuttanut suuntaa.

– Pallo kuoli suoraan penkin edessä. Hän (erotuomari) sanoi, ettei nähnyt tilannetta, eikä saanut kuulla korvaansa mitään asiasta, Solbakken kertoi.

Norjan maajoukkuelegenda Kjetil Rekdal oli täysin raivoissaan VG:n studiossa.

– Täysin sairasta, että jotain tuollaista voi tapahtua, Rekdal totesi.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa otti pian tilanteen jälkeen kantaa, ja kertoi, että sensorin mukaan osumaa ei tullut.

– Pallon anturi ei rekisteröinyt minkäänlaista arvoa sen ollessa ilmassa, joten ei ollut todisteita, että pallo olisi osunut vaijeriin ja että sen liikerata olisi muuttunut, kirjoitti Fifa.

Videokuvassa näyttää kuitenkin siltä, että pallon ilmarata muuttuu. Sosiaalisessa mediassa ei sulatettu Fifan selitystä, eikä Norjan pelaajat myöskään uskoneet siihen.

– Se näytti hullulta, kun sitä katsoi penkiltä, Morten Thorsby sanoi.

– Näet selvästi, että se lentää ilmassa ja sitten putoaa nopeasti. Siispä se osuu vaijeriin, Marcus Holmgren Pedersen totesi.

Mikäli pallo osui vaijeriin, niin silloin Englannin maali olisi pitänyt hylätä ja jatkaa peliä erotuomarin pallolla.

MM-välieriin edennyt Englanti saa vastaansa Argentiinan. Toisessa parissa kohtaavat Ranska ja Espanja.

Alla maalia edeltänyt tilanne. Tästä linkistä voit katsoa sen toisesta kuvakulmasta kuvattuna.

2:00

Feliks Heikkinen MTV Uutiset

Kameravaijeri avusti Englannin MM-kisamaalissa? Norjalaiset raivona | MTV Uutiset