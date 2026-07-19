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MTV seuraa: Espanjan vai Argentiinan avaukset julki – MM-finaalissa "jopa puolirikollinen" elementti

16:13 Mitä odottaa Espanjan ja Argentiinan väliseltä loppuottelulta? Ja miten turnauksen sotkeutui politiikkaa?

Julkaistu 19.07.2026 20:01 (Päivitetty 47 minuuttia sitten )

Espanja ja Argentiina kohtaavat jalkapallon miesten MM-finaalissa Yhdysvaltojen New Jerseyssä. MTV Urheilu seuraa kello 22 alkavaa ottelu tiiviisti tässä artikkelissa. Espanja hakee ottelussa historiansa toista MM-titteliä, Argentiina neljättä ja toista putkeen. Espanjan Lamine Yamal ja Argentiinan Lionel Messi ovat MM-finaalin suurimmat tähdet.Getty Images MM-finaalin seuranta Espanja–Argentiina X–X klo 22 Klo 21.07: MTV Urheilun asiantuntijan Juho Rantalan mielestä MM-finaalissa on vastakkain kaksi erityylistä joukkuetta. – Espanja edustaa kauneimmillaan todella tehokasta ja laadukasta joukkuepelaamista, missä pallo edustaa valtaa. – Argentiina on vähän erityylinen, sinnikäs ja periksiantamaton. Argentiina ei yksinkertaisesti suostu häviämään, vaikka toinen jalka olisi jo haudassa. Sitten heillä on (Lionel ) Messi, maailman kaikkien aikojen paras pelaaja, jossa on jotain samaa mystisyyttä kuin (Diego) Maradonassa vuonna 1986. 2:23

Onko Argentiinalla eväitä Espanjan kaatoon? Asiantuntija Juho Rantala ennakoi MM-finaalia.

Klo 20.34: MM-finaalin avauskokoonpanot ovat julki. Niissä ei ole valtavia yllätyksiä. Argentiinalla Montiel ja välierässä vahvan esityksen vaihtopelaajana antanut Nico Gonzalez avaavat Molinan ja Paredesin sijaan. Lisäksi De Paul korvaa Simeonen.

Espanja:

Maalivahti: Unai Simon

Puolustuslinja: Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella

Alempi keskikenttä: Rodri, Fabian Ruiz

Ylempi keskikenttä: Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal

Hyökkäys: Oyarzabal

Argentiina:

Maalivahti: E. Martinez

Puolustuslinja: Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico

Keskikenttä: De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, N. Gonzalez

Hyökkäys: Messi, J. Alvarez

Klo 20.23: Espanja ja Argentiina ovat tehneet useita MM-ennätyksiä matkalla finaaliin. Tässä niistä ainakin osa:

– Espanjan Rodri on antanut kisoissa 648 onnistunutta syöttöä. Edellinenkin ennätys (638) oli Rodrin nimissä neljän vuoden takaa.

– Espanja on pelannut 37 maaottelua putkeen ilman tappiota. Tällä se jakaa ennätyksen Italian (2018–2021) ja Argentiinan (2019–2022) kanssa.

– Argentiina on tehnyt vähintään kaksi maalia 13 peräkkäisessä MM-ottelussa. Edellinen tappio tuli Saudi-Arabialle edellisen turnauksen avauspelissä.

– Argentiina on voittanut kaikki tähän mennessä pelaamaansa seitsemän ottelua tässä turnauksessa. Tällä se sivuaa Brasilian vuonna 2002 tekemää ennätystä.

– Espanjan maalivahti Unai Simon on pitänyt kuusi kertaa maalinsa puhtaana, mikä on MM-ennätys yhdessä turnauksessa.

– Argentiina on tehnyt turnauksessa viisi osumaa rangaistusalueen ulkopuolelta, millä se jakaa MM-ennätyksen.

Klo 20.00: Tervetuloa mukaan seurantaan! MM-finaali käynnistyy kahden tunnin kuluttua, mutta avauskokoonpanoja odotellaan julki mahdollisesti jo noin puolen tunnin päästä.

MM-finaalia ennakoitiin MTV Uutiset Livessä aiemmin tänään. Toimittaja Timo Innanen pitää Espanjaa jopa selkeänä ennakkosuosikkini, mutta huomauttaa Argentiinan ominaisuuksista, joilla se voi vahingoittaa Espanjaa.

Nämä ominaisuudet ovat osaltaan aiheuttaneet myös puheita siitä, että Argentiinaa ja sen supertähteä Lionel Messiä suosittaisiin Fifan toimesta.

– Argentiinan pelityyli on aika aggressiivinen ja vähän puolirikollinen jopa, mikä on ehkä aiheuttanut näitä spekulaatioita, Innanen pyörittelee.

Toimittaja Janne Hopsu avaa argentiinalaista pelityyliä lisää.

– Pitää olla ovela, liikkua sääntöjen rajamailla ja mennään ylikin, eikä saa jäädä kiinni. Jos jää kiinni, ei saa tulla liian isoa rangaistusta.

– Tämä on asia, josta monet eivät tykkää. Argentiina on näissäkin kisoissa näyttänyt, että he kyllä tätä perinnettä ylläpitävät, Hopsu toteaa.

MTV:n toimittajien finaaliennakko, jossa pureudutaan myös turnauksen poliittisiin vivahteisiin, on katsottavissa jutun yllä olevalta videolta.

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

MTV seuraa MM-finaalia Espanja–Argentiina | MTV Uutiset