Espanja ja Argentiina kohtaavat jalkapallon miesten MM-finaalissa Yhdysvaltojen New Jerseyssä. MTV Urheilu seuraa kello 22 alkavaa ottelu tiiviisti tässä artikkelissa.
Espanja hakee ottelussa historiansa toista MM-titteliä, Argentiina neljättä ja toista putkeen.
Espanjan Lamine Yamal ja Argentiinan Lionel Messi ovat MM-finaalin suurimmat tähdet.Getty Images
MM-finaalin seuranta
Espanja–Argentiina X–X klo 22
Klo 21.07: MTV Urheilun asiantuntijan Juho Rantalanmielestä MM-finaalissa on vastakkain kaksi erityylistä joukkuetta.
– Espanja edustaa kauneimmillaan todella tehokasta ja laadukasta joukkuepelaamista, missä pallo edustaa valtaa.
– Argentiina on vähän erityylinen, sinnikäs ja periksiantamaton. Argentiina ei yksinkertaisesti suostu häviämään, vaikka toinen jalka olisi jo haudassa. Sitten heillä on (Lionel ) Messi, maailman kaikkien aikojen paras pelaaja, jossa on jotain samaa mystisyyttä kuin (Diego) Maradonassa vuonna 1986.
Onko Argentiinalla eväitä Espanjan kaatoon? Asiantuntija Juho Rantala ennakoi MM-finaalia.
Klo 20.34: MM-finaalin avauskokoonpanot ovat julki. Niissä ei ole valtavia yllätyksiä. Argentiinalla Montiel ja välierässä vahvan esityksen vaihtopelaajana antanut Nico Gonzalez avaavat Molinan ja Paredesin sijaan. Lisäksi De Paul korvaa Simeonen.
Klo 20.00: Tervetuloa mukaan seurantaan! MM-finaali käynnistyy kahden tunnin kuluttua, mutta avauskokoonpanoja odotellaan julki mahdollisesti jo noin puolen tunnin päästä.
MM-finaalia ennakoitiin MTV Uutiset Livessä aiemmin tänään. Toimittaja Timo Innanen pitää Espanjaa jopa selkeänä ennakkosuosikkini, mutta huomauttaa Argentiinan ominaisuuksista, joilla se voi vahingoittaa Espanjaa.
Nämä ominaisuudet ovat osaltaan aiheuttaneet myös puheita siitä, että Argentiinaa ja sen supertähteä Lionel Messiä suosittaisiin Fifan toimesta.
– Argentiinan pelityyli on aika aggressiivinen ja vähän puolirikollinen jopa, mikä on ehkä aiheuttanut näitä spekulaatioita, Innanen pyörittelee.
Toimittaja Janne Hopsu avaa argentiinalaista pelityyliä lisää.
– Pitää olla ovela, liikkua sääntöjen rajamailla ja mennään ylikin, eikä saa jäädä kiinni. Jos jää kiinni, ei saa tulla liian isoa rangaistusta.
– Tämä on asia, josta monet eivät tykkää. Argentiina on näissäkin kisoissa näyttänyt, että he kyllä tätä perinnettä ylläpitävät, Hopsu toteaa.
MTV:n toimittajien finaaliennakko, jossa pureudutaan myös turnauksen poliittisiin vivahteisiin, on katsottavissa jutun yllä olevalta videolta.