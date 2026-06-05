Sebastian Ahon edustama Carolina Hurricanes tasoitti jääkiekon NHL:n finaalisarjan 1–1-lukemiin kaatamalla Vegas Golden Knightsin jatkoajalla 4–3.
Ottelun ratkaisu tuli ajassa 63.56. Seth Jarvis laukoi vastustamattomasti Shayne Gostisbeheren ja Sebastian Ahon alustuksesta.
Carolinan ykköskentän Jarvis ja Aho ovat saaneet paljon kritiikkiä tehottomuudestaan, joten ratkaisuosuma oli heille tärkeä onnistuminen.
Carolinan taisteluvoiton arvo on valtava, sillä NHL-historiassa vain viisi joukkuetta on noussut finaalisarjassa 0–2-asemista mestariksi.
Kotijoukkue hurjana 3. erässä
Kotijoukkue Hurricanes teki ottelussa huiman nousun päätöserässä, johon se lähti 0–2-asemista.
Logan Stankoven kavensi ajassa 50.20, Mark Jankowski tasoitti reilut kaksi minuuttia myöhemmin ja Jordan Staal ohjasi 3–2-maalin ylivoimalla reilut neljä minuuttia ennen loppua.
Ylivoima tuli Vegasin epäonnistuneesta haastotilanteesta. Vierasjoukkue sai kiekon maaliin, kun päätöserää oli jäljellä viisi minuuttia, mutta Ivan Barbashovin osuma hylättiin maalivahdin häirintänä. Vegasin valmennus haastoi tuomion, mutta se kaatui videotarkastelussa.
Vegas tuli kuitenkin vielä kerran. Mark Stone huitoi kiekon ohi Frederik Andersenin ajassa 58.39, kun vieraat pelasivat ilman maalivahtia.