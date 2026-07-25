Vivian Nick on vaihtanut myös sukunimensä.

Roope Salminen ja Vivian Nick ovat menneet naimisiin.

Pariskunta vihittiin eilen perjantaina 24. heinäkuuta. Asia käy ilmi Helsingin Sanomissa lauantaina julkaistussa ilmoituksessa parin vihkimisestä.

– Together in fun forever, ilmoituksessa lukee.

Vivian Nick on myös vaihtanut ilmoituksen perusteella sukunimensä Nick-Salmiseksi.

Pariskunta julkaisi romanttisia hääkuvia Instagramiin.

Nick kertoi MTV Uutisten haastattelussa syyskuussa 2025 häiden suunnittelun olleen hyvässä vauhdissa.

– Ensi vuonna on häät ja sanoisin, että ovat keskisuuret. Meillä on paljon ystäviä ja molemmilla on isot perheet, Nick kertoi tuolloin.

Nick kertoi hääsuunnitelmistaan MTV:n Pirunpeli-ohjelman lehdistötilaisuudessa.