Vivian Nick on vaihtanut myös sukunimensä.
Roope Salminen ja Vivian Nick ovat menneet naimisiin.
Pariskunta vihittiin eilen perjantaina 24. heinäkuuta. Asia käy ilmi Helsingin Sanomissa lauantaina julkaistussa ilmoituksessa parin vihkimisestä.
– Together in fun forever, ilmoituksessa lukee.
Vivian Nick on myös vaihtanut ilmoituksen perusteella sukunimensä Nick-Salmiseksi.
Pariskunta julkaisi romanttisia hääkuvia Instagramiin.
Nick kertoi MTV Uutisten haastattelussa syyskuussa 2025 häiden suunnittelun olleen hyvässä vauhdissa.
– Ensi vuonna on häät ja sanoisin, että ovat keskisuuret. Meillä on paljon ystäviä ja molemmilla on isot perheet, Nick kertoi tuolloin.
Nick kertoi hääsuunnitelmistaan MTV:n Pirunpeli-ohjelman lehdistötilaisuudessa.