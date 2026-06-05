Carolina Hurricanesin jatkoaikasankari Seth Jarvis nauroi ystäviensä reaktiolle toisen NHL-finaalin jälkeen.

Carolinan parjatun ykköskentän miehet nousivat esiin Hurricanesin huimassa nousussa 4–3-jatkoaikavoittoon Vegas Golden Knightsista. Seth Jarvis laukoi voittomaalin, jonka toiseksi syöttäjäksi merkittiin Sebastian Aho.

Jarvis, Aho ja Andrei Svetshnikov ovat olleet pisteiden valossa vaisuja läpi pudotuspelien. Kakkosfinaalin toisen erän lopulla 0–2-tappioasemassa Hurricanes-luotsi Rod Brind’Amour muokkasikin ketjuja. Jarvis hyppäsi kolmoseen, Jordan Martinook hänen tilalleen ykköseen.

Uusitut vitjat eivät päässeet tehoille viidellä viittä vastaan, mutta Jarvis, Aho ja Svetshnikov saalistivat finaalisarjan avauspisteensä ylivoimapelissä.

Jarvis tälläsi voittomaalin puolustaja Shayne Gostisbeheren syötöstä ajassa 63.56.

– Nautin tästä hetkestä. Nautin siitä parhaiden ystävieni ja yleisön kanssa. Tämä on ollut uskomatonta, Jarvis kommetoi Sportsnetin haastattelussa.

Gostisbehere sai Jarvisilta kehuja.

– Hän on tuossa maailman paras, hän on paras viivapelaaja ylivoimalla. Et koskaan tiedä, mitä hän tekee, mutta pitää olla valmiina. Täydellinen syöttö häneltä. Minä tein työni. Tehtäväni on tehdä maaleja, ja se onnistui.

Tämän jälkeen haastattelussa (