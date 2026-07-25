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Ulkomaisilla ja kotimaisilla marjoilla on yksi oleellinen ero – Hanna Partanen huomauttaa riskistä

Ulkomaisilla ja kotimaisilla marjoilla on yksi oleellinen ero – Hanna Partanen huomauttaa riskistä

Julkaistu 55 minuuttia sitten

– Esimerkiksi kasteluolosuhteet voivat vaikuttaa. Saattaa olla kontaminoitunut vesi, eli siellä saattaa olla ruokamyrkytysbakteereita.

Tämän takia kannattaa valita kotimaisia marjoja

– Toki tiedetään, että Suomen olosuhteet karaisevat marjaa, jos ajatellaan vaikka metsämustikkaa.

Partasen mukaan marjojen vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksissa ei välttämättä ole hirveästi eroa.

Puheenaiheeksi nousivat myös kotimaisten ja ulkomaisten marjojen erot.

Huomenta Suomessa keskusteltiin elokuussa 2025 marjoista ja niiden terveellisyydestä. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoi faktoja muun muassa metsämustikan ja pensasmustikan hyödyistä .

Ravitsemusterapeutti kertoo, miksi kotimaiset marjat ovat usein parempi valinta.

Tämän vuoksi myös Ruokavirasto suosittelee kuumentamaan ulkomaiset pakastemarjat mielellään kiehuvassa vedessä ennen käyttöä. Tuoreissa marjoissa kuumentamissuositusta ei ole.

– Olisihan se vähän tympeää. Mutta kyllä itse suosisin enemmän suomalaista, että olisi pienemmät riskit.