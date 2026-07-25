Ravitsemusterapeutti kertoo, miksi kotimaiset marjat ovat usein parempi valinta.
Huomenta Suomessa keskusteltiin elokuussa 2025 marjoista ja niiden terveellisyydestä. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoi faktoja muun muassa metsämustikan ja pensasmustikan hyödyistä.
Puheenaiheeksi nousivat myös kotimaisten ja ulkomaisten marjojen erot.
Partasen mukaan marjojen vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksissa ei välttämättä ole hirveästi eroa.
– Toki tiedetään, että Suomen olosuhteet karaisevat marjaa, jos ajatellaan vaikka metsämustikkaa.
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Tämän takia kannattaa valita kotimaisia marjoja
Ravitsemusterapeutti suosittelee kuitenkin valitsemaan kotimaisia marjoja toisesta terveydellisestä syystä: ulkomaisissa marjoissa on korkeampi riski ruokamyrkytysepidemialle.
– Esimerkiksi kasteluolosuhteet voivat vaikuttaa. Saattaa olla kontaminoitunut vesi, eli siellä saattaa olla ruokamyrkytysbakteereita.