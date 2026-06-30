MM-kisoissa jysähti iso yllätys – Saksa tylysti ulos turnauksesta
Jossiteltavaakin jäi. Saksan toppari Jonathan Tah puski pallon kulmapotkusta verkkoon jatkoajalla, mutta VAR-tarkistuksen jälkeen osuma hylättiin, koska Waldemar Antonin katsottiin estäneen Paraguayn maalivahtia Orlando Gillia sääntöjen vastaisesti.
Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmann reagoi hylkäykseen epäuskoisesti nauraen jo ottelun aikana, mutta pelin jälkeen saksalaisluotsi laukoi suoraa tekstiä tilanteesta.
– On skandaali, että hän vihelsi tuosta virheen. Se on täysi skandaali. En tiedä, mitä hän siinä näki. Tuo (tuomio) on ihan vitsi. Se ei ollut lähelläkään rikettä, Nagelsmann jyrisi ZDF:lle Kickerin mukaan.
Myös jo maajoukkueuransa lopettanut Ilkay Gündogan ihmetteli tuomiota X-tilillään.
– Tämänpäiväinen suoritus ei todellakaan kaipaa kaunistelua, mutta mikä ihmeen VAR-päätös tuo oli? Gündogan kummasteli.
– Minusta on surullista, että maali, joka on sääntöjenmukainen, hylätään. Tilanteessa oli kontakti, mutta minimaalinen sellainen. Maalivahti kaatui aivan liian helposti, entinen huipputuomari Keith Hackett toteaa Football Insiderille.
Myös entinen huippumaalivahti Peter Schmeichel olisi hyväksynyt maalin.
– Minusta tuo ei ole rike. En oikeastaan edes usko, että Anton teki mitään. Hän vain oli siinä. Maalivahti juoksee suoraan häntä päin. Tuo meni nyt väärin, Schmeichel sanoo Foxille.
Foxin toinen asiantuntija John Obi Mikel oli puolestaan tuomion kannalla.
– Minusta tuo on rike. Siinä vaiheessa, kun hän estää maalivahtia, maalivahdilla on katse pallossa. Hänellä (Antonilla) ei ole, ja hän vain seisoo siinä. Hän ei edes ajattele tai katso palloa. Se näyttää hieman pehmeältä, mutta minusta tuomari osui oikeaan, Obi Mikel perustelee.