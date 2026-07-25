Etelä-Eurooppaa koettelee yksi viime vuosien vakavimmista maastopalokriiseistä.
Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia.
Nasalla on maailmanlaajuisesti kolme syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman kymmenen kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta Nasa viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa.
Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa.