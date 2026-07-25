Englantilainen telinevoimistelija Gabriel Langton toimitettiin sairaalaan pudottuaan päälleen alas rekiltä Kansainyhteisön kisoissa.

19-vuotias voimistelijan ilmava käännös meni dramaattisella tavalla pieleen perjantain kisassa. Hän laskeutui ohuelle patjalle pää edellä.

Langtonia hoidettiin suorituspaikalla useiden minuuttien ajan, kunnes hänet kuljetettiin niskatuessa paareilla areenalta.

Maajoukkueen tiedotteen mukaan Langton oli tajuissaan ja puhui lääkärien kanssa sairaalassa. Hän pystyy myös liikkumaan.

– Olemme kiitollisia lääkintätiimille, joka reagoi välittömästi avuntarpeeseen, Englannin voimistelujoukkue kertoi.

Gabriel Langton pystyi puhumaan ja liikkumaan sairaalassa.2026 Getty Images

Joukkuetoveri Luke Whitehouse kertoi kuulleensa Langtonin olevan ”ok”.

– Telinevoimistelu on vaarallinen laji ja tällaiset asiat muistuttavat siitä. Se on yksi niistä asioista, jotka täytyy sulkea pois mielestä, Whitehouse kommentoi.

Brittiläisen kansainyhteisön kisat järjestetään tänä vuonna Skotlannin Glasgow’ssa.