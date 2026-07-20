Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni puhkesi vuolaisiin kyyneliin MM-finaalitappion jälkeen. Huikeaa menestystä niittänyt käskijä on epävarma jatkostaan.

Argentiina jäi MM-finaalissa pelillisesti alakynteen, eikä se pystynyt haastamaan Espanjaa kunnolla missään vaiheessa ottelua. Enzo Fernandezin toinen keltainen ja ulosajo vaikeuttivat tilannetta entisestään varsinaisen peliajan lopussa.

Ferran Torres sinetöi Espanjan maailmanmestaruuden jatkoajalla.

– Saimme taistella loppuun asti, kun tilanne oli auki, mutta se ei vain lopulta onnistunut. He ansaitsivat voittonsa. Se on totuus, joka meidän on hyväksyttävä. Olimme lähellä, ollakseni rehellinen, Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni kommentoi taiston tauottua.

Useita suuria voittoja kahdeksan valmennusvuotensa aikana juhlinut Scaloni oli hyvin tunteikkaassa tilassa hävityn finaalin jälkeen.

Scalonin sopimus päättyy joulukuussa. Hän on luotsannut Argentiinaa vuodesta 2018 ja voittanut MM-kultaa ja kaksi Copa American mestaruutta. Scalonista tuli vasta historian viides valmentaja, joka on vienyt joukkueensa kahteen peräkkäiseen MM-finaaliin.

– Puhun liiton puheenjohtajan kanssa. Minulla on kyllä ajatus, mitä haluaisin tehdä. Hoidan sopimukseni loppuun, ja sen jälkeen minun on mietittävä asiaa, sillä en tiedä, voidaanko mitään näin suurta saavuttaa uudestaan, Scaloni kommentoi jatkoaan.