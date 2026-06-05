Puolueettoman jääkiekon seuraajan näkökulmasta Carolina Hurricanes teki ihmenousullaan valtavan palveluksen NHL-finaalisarjalle, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

50 minuuttia pelattu ja valotaululla vierasjoukkue Vegas Golden Knightsin 2–0-johto. Tässä kohtaa ainakin allekirjoittaneelle oli selvää, että pian myös Stanley Cupin finaalit ovat peliä kontrollissa pitäneelle Vegasille samoissa lukemissa – ja käytännössä ohi.

Mitä vielä!

Carolina mätti kolme maalia seuraavan reilun viiden minuutin aikana, ja vaikka Vegas tasoitti vielä ajassa 58.39, isäntäjoukkue kampesi finaalisarjan tasoihin Seth Jarvisin jatkoaikaosumalla.

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Seth Jarvisin painava kuti upposi ohi Carter Hartin – finaalisarja tasan 1–1.2026 NHLI

Hurricanesista tuli näin