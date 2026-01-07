Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa Baltimore Ravensin valmentajana upean uran tehnyt John Harbaugh sai tiistaina lähtöpassit seurasta.

Kauden 17 ottelustaan vain kahdeksan voittanut Ravens karsiutui tällä kaudella pudotuspeleistä, ja Harbaugh joutui kilometritehtaalle.

Harbaughilla, 63, oli sopimusta jäljellä vielä kauden 2028 päättymiseen asti. Hän on voittanut liigassa 193 ottelua ja on sillä NFL-valmentajien kaikkien aikojen tilastossa 12. sijalla. Ravensia hän valmensi peräti 18 kautta, ja tilillä on NFL-mestaruus eli Super Bowl -voitto kaudelta 2012.

Harbaughia pidempään samaa seuraa on tämän hetken päävalmentajista luotsannut vain Pittsburgh Steelersin Mike Tomlin (19 kautta).

Työttömyyteen ei legendaarisen valmentajan tarvinne tottua. Harbaughin agentti Bryan Harlan kertoi ESPN:lle, että kun Harbaughin potkuista oli kulunut 45 minuuttia, valmentaja oli jo saanut yhteydenotot seitsemältä eri NFL-seuralta. Tällä hetkellä liigassa on avoinna seitsemän päävalmentajan pestiä, Baltimore mukaan lukien.