Polttoainepulasta kärsivän Sri Lankan oikeus langetti vankeustuomion polttoainetta hamstranneelle miehelle.
Sri Lankassa oikeus on tuominnut vain neljä litraa polttoainetta hamstranneen miehen kolmeksi viikoksi vankeuteen, kertoi paikallinen media perjantaina. 48-vuotias mies oli puolustautunut sanomalla, että polttoaine oli tarkoitettu ruohonleikkuriin.
Oikeus ei selityksistä piitannut, vaan totesi miehen hamunneen polttoainetta myydäkseen sitä mustassa pörssissä samalla kun saarivaltio kärvistelee pahan polttoainepulan kourissa. Vankilatuomion lisäksi mies sai 1 500 rupian (runsaan 4,3 euron) sakot.
Sri Lankassa polttoainetta myydään tällä hetkellä vain joka toinen päivä. Polttoaineiden hinnat ovat niin ikään nousseet rajusti sen jälkeen, kun Lähi-idän sota alkoi noin kuukausi sitten. Viranomaisten mukaan maalla on polttoaineita varastossa enää vajaaksi kuukaudeksi.
Sri Lankan presidentin Anura Kumara Dissanayaken kanslian mukaan viranomaiset käyvät parhaillaan keskusteluja maassa vierailevan Venäjän varaenergiaministerin Roman Marshavinin kanssa öljyn hankkimisesta.