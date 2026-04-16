Kansainvälisen energiajärjestön johtajan mukaan bensiinin ja sähkön hinta nousee entisestään, jos Iranin sota jatkuu.
Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) johtaja Fatih Birolin mukaan Euroopalla riittää lentopolttoainetta noin kuudeksi viikoksi.
Birol varoitti yhdysvaltalaisen uutistoimisto AP:n haastattelussa myös mahdollisista lentojen peruutuksista lähiaikoina, jos öljytoimitusten jumittaminen jatkuu sodan takia.
Birol nimitti tilannetta kaikkien aikojen suurimmaksi energiakriisiksi. Öljyn lisäksi kaasun ja muiden elintärkeiden tarvikkeiden kuljetus on jumissa Hormuzinsalmen sulkemisen takia.
– Tilanne on vakava ja sillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia maailmantalouteen. Mitä pidemmälle häiriö kestää, sitä huonompi uutinen se on talouskasvun ja inflaation kannalta kaikkialla maailmassa.
– Bensiinin, kaasun ja sähkön hinnat tulevat nousemaan, jos tilanne jatkuu, Birol sanoi AP:lle.
Lentoyhtiö KLM kertoi tänään peruvansa ensi kuussa 160 lentoa polttoaineen kallistumisen vuoksi.