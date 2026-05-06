USA keskeytti hieman nolostikin Hormuzinsalmi-operaationsa. Tästä huolimatta USA:n ja Iranin sovun arvellaan olevan niin lähellä, että öljyn hinta tuli roimasti alas.
Öljyn hinta oli yli 10 prosentin laskussa barrelilta keskiviikkona kello 14:n maissa. Yhdysvaltain WTI-laadun hinta oli pudonnut alle 90 dollarin rajan, ja Brent-laatu maksoi alle 100 dollaria barrelilta.
Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta, josta esimerkiksi verkkosivusto Axios on kertonut.
Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmi–maaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan.
Sota johti käytännössä kaupallisen laivaliikenteen keskeytymiseen Hormuzinsalmessa, jonka kautta kuljetetaan noin viidesosa maailman öljystä.
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päätös keskeyttää Hormuzinsalmen avaamiseen pyrkinyt operaatio on uusin kummallinen ja pilkattu käänne Iranin sodassa, kirjoitti kommentissaan MTV Uutisten Jouko Luhtala.
Vaikka sopu olisi lähellä, ei USA:n operaatio sujunut suunnitelmien mukaan, koska se laitettiin tauolle.
Öljykaupan tukkiminen on Iranin ylivertaisesti voimakkain valtti. Sen kädestä kiskaisu vahvistaisi Yhdysvaltojen kättä, Luhtala kirjoittaa.