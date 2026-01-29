Nasan tutkimuskone liekehti tehtyään poikkeuksellisen laskeutumisen.
Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto tutkimuslentokone koki tiistaina dramaattisen tilanteen Houstonissa sijaitsevalla Ellingtonin lentokentällä.
Kaperarunkoinen WB-57-lentokone koki teknisen vian kesken lennon, jonka johdosta sen laskutelineet eivät avautuneet.
Koneella olikin edessä "mahalasku" eli laskeutuminen ilman telineiden apua.
Video näyttää, kuinka kone laskeutuu kiitotielle kipinöiden ja liekkien saattelemana.
Nasa kertoo, että miehistön jäsenet selvisivät tilanteesta vahingoitta. Se kertoo suorittavansa koneelle perusteellisen tutkinnan.
Kaksipaikkainen WB-57 on suunniteltu lentämään äärimmäisissä korkeuksissa. Se pystyy käytännössä lentämään 6,5 tuntia jopa 20 kilometrin korkeuksissa.
Ellingtonin lentokenttä on osa Nasan Lyndon B. Johnsonin avaruuskeskusta, jossa se kouluttaa astronautteja avaruuslentoihin.