Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on alkanut siirtää laukaisupaikalle Orion-alusta ja kantorakettia Artemis II -avaruuslentoa varten.
Siirtotyö tehdään hitaasti, joten se kestää vielä noin 12 tuntia, kerrottiin lauantaina iltapäivällä Suomen aikaa lehdistötilaisuudessa.
Nasa valmistautuu lähettämään astronautteja kiertämään Kuuta. Ensimmäiset mahdolliset laukaisupäivät ovat jo helmikuun alkupuolella. Lopullinen laukaisupäivä riippuu kuitenkin valmistelutöiden ja erilaisten testien etenemisestä.
Runsaan viikon kestävälle matkalle Orion-kapselissa lähtee neljä astronauttia.