Neljä avaruuslentäjää saapui kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle lauantai-iltana Suomen aikaa.
Matka Floridan Cape Canaveralista asemalle kesti noin 34 tuntia.
Avaruusasemalle saapuivat lauantaina yhdysvaltalaiset Jessica Meir ja Jack Hathaway, ranskalainen Sophie Adenot sekä venäläinen Andrei Fedjajev.
Heidän on tarkoitus tehdä avaruusasemalla tieteellisiä kokeita muun muassa mikropainovoiman vaikutuksesta ihmiskehoon ja keuhkokudoksen kasvattamisesta avaruudessa.
Lauantaina saapuneet korvasivat tammikuussa avaruusasemalta lähteneen nelikon, joka joutui palaamaan Maahan etuajassa yhden miehistön jäsenen terveysongelmien vuoksi.
ISS:llä on lisäksi marraskuussa saapuneen avaruuslennon kolmihenkinen miehistö.