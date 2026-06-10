



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät

Kommentti: Tässä on jalkapallon MM-kisojen hienoin ja rumin pelipaita

Norjan, Norsunluurannikon ja Kongon demokraattisen tasavallan kotipaidat Jalkapallon MM-kisoissa.

Julkaistu 40 minuuttia sitten

Jaakko Servo

MM-kisoissa nähdään toinen toistaan upeampia pelipaitoja ja myös jokunen hirvittävä, kirjoittaa MTV Urheilun Jaakko Servo. Tässä artikkelissa listaan mielestäni kesän 2026 jalkapallon MM-kisojen viisi hienointa kotipelipaitaa sekä rumimman kotipaidan

.

5. Uruguay

Uruguayn kotipaita.Martin Silva Cosentino/NurPhoto

Yksinkertainen ja rehellinen pelipaita, jossa ei ole liikaa kikkailtu.

Tyylikäs retro kaulus toimii aina jalkapallopaidoissa ja niin myös tällä kertaa. Tämä vielä yhdistettynä maan perinteisiin väreihin – taivaansiniseen ja valkoiseen – niin kokonaisuus on hyvässä balanssissa.

Tässä paidassa jään kuitenkin kaipaamaan maan aurinkotunnusta, joka symboloi maan itsenäistymistä.

4. Saksa

Saksan kotipaita.2026 FIFA

MM-kisojen yhden suurmaan kisapaita on vahva kunnianosoitus maan aiemmille MM-paidoille ja perinteille.

Valkoinen pohja ja kauluksessa esiin nousevat keltainen, punainen ja musta väri tuovat mieleen vaarallisen Länsi-Saksan ja vuoden 1990 MM-kisojen mestaruusjoukkueen.

Vaakunassa olevat neljä tähteä muistuttavat vastustajia Saksan neljästä maailmanmestaruudesta.

Paita on myös merkittävä parannus viimeisimpien MM-kisojen Saksan kotipelipaitoihin.

3. Norsunluurannikko

Norsunluurannikkon kotipaita.2026 FIFA

MM-kisojen iloisin paita, joka kääntää päitä niin viheriöllä kuin faniteltoilla.

Pääväriltään oranssi asu tuo mieleen karnevaalijuhlat. Jopa eläimellisyyttä huokuva paita vihreillä yksityiskohdilla tuo energisen tunteen.

2. Norja

Norjan kotipaita. 2026 FIFA

Norjan kotipaita on kokonaisuudessaan näyttävä ilmestys, jossa maan lippu vie suuren huomion. Se myös toimii, vaikka ei ole ensimmäinen kerta, kun lippua käytetään pelipaidassa tällä tavalla. Muistuttaa paljolti myös Suomen jalkapallomaajoukkueen EM-kisoissa käyttämää pelipaitamallia, jossa lippu valtaa kokonaisuudessaan koko paidan.

Iso lippu ja vahva värikontrasti Norjan punaisen ja laivastonsinisen tunnusvärin kanssa luo vahvan tunnelman. Manchester Cityn maalitykki Erling Haaland voi vielä ylpeämpänä edustaa maataan tässä onnistuneessa paidassa.

1. Kongon demokraattinen tasavalta

Kongon demokraattisen tasavallan kotipaita. 2026 Getty Images

Raikas tuulahdus, joka eroaa muista MM-kotipaidoista erilaisuudellaan. Kongon paidan aaltoileva kuvio tuo mieleen 2000-luvun alun leikkisän ja erottuvan tyylin.

Kongon demokraattisen tasavallan kotipaita osoittaa ylpeyttään myös maansa lippua sekä maan jalkapalloelintä FECOFA:n voimakasta leoparditunnusta kohtaan.

Kaikkinensa tyylikäs kokonaisuus, jossa yhdistyvät perinteet ja modernius.

Kamalin : Paraguay

Paraguayn kotipaita. 2026 FIFA

Jos Paraguay haluaisi osoittaa paidallaan ylistystä espanjalaiselle seurajoukkueelle Atletico Madridille, paita olisi hieno kunnianosoitus. Jalkapallon MM-kisoihin maalle tehty paita on kuitenkin aivan liian identtinen Atleticon La Liga -kotipaidan kanssa.

Paraguayn paitasuunnittelijalla olisi ollut käsissään loistava väriyhdistelmä maan punaisesta, valkoisesta ja sinisestä, mutta tuloksena on kopio espanjalaisen seurajoukkueen paidasta.

Ei jatkoon.

Jalkapallon MM-kisat starttaavat torstaina 11. kesäkuuta Meksikon ja Etelä-Afrikan kohtaamisella. MTV välittää puolet eli 52 ottelua kaikista 104 MM-kisojen otteluista.

Historian suurin MM-lopputurnaus pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa 11. kesäkuuta – 19. heinäkuuta 2026.

Kommentti: Tässä on jalkapallon MM-kisojen rumin ja hienoin pelipaita | MTV Uutiset