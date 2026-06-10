Pääväriltäänoranssiasutuomieleenkarnevaalijuhlat. Jopa eläimellisyyttähuokuvapaitavihreilläyksityiskohdillatuoenergisentunteen.
2. Norja
Norjan kotipaita.2026 FIFA
Norjankotipaita on kokonaisuudessaannäyttäväilmestys, jossamaanlippu vie suurenhuomion. Se myöstoimii, vaikkaei ole ensimmäinenkerta, kunlippuakäytetäänpelipaidassatällätavalla. Muistuttaa paljoltimyösSuomenjalkapallomaajoukkueen EM-kisoissa käyttämääpelipaitamallia, jossalippuvaltaakokonaisuudessaankokopaidan.
Iso lippu ja vahvavärikontrasti Norjan punaisen ja laivastonsinisentunnusvärinkanssaluovahvantunnelman. Manchester CitynmaalitykkiErling Haalandvoivieläylpeämpänäedustaamaataantässäonnistuneessapaidassa.
1. Kongondemokraattinentasavalta
Kongon demokraattisen tasavallan kotipaita.2026 Getty Images
Raikas tuulahdus, jokaeroaamuista MM-kotipaidoista erilaisuudellaan. Kongonpaidanaaltoilevakuviotuomieleen 2000-luvun alunleikkisän ja erottuvantyylin.
Kongon demokraattisentasavallankotipaitaosoittaaylpeyttäänmyösmaansalippuasekämaanjalkapalloelintäFECOFA:nvoimakastaleoparditunnustakohtaan.
Kaikkinensatyylikäskokonaisuus, jossayhdistyvätperinteet ja modernius.
Kamalin: Paraguay
Paraguayn kotipaita.2026 FIFA
Jos Paraguay haluaisiosoittaapaidallaanylistystäespanjalaiselleseurajoukkueelle Atletico Madridille, paitaolisihienokunnianosoitus. Jalkapallon MM-kisoihinmaalletehtypaita on kuitenkinaivanliianidenttinenAtleticon La Liga -kotipaidankanssa.
Paraguaynpaitasuunnittelijallaolisiollutkäsissäänloistavaväriyhdistelmämaanpunaisesta, valkoisesta ja sinisestä, muttatuloksena on kopioespanjalaisenseurajoukkueenpaidasta.
Ei jatkoon.
Jalkapallon MM-kisatstarttaavattorstaina 11. kesäkuutaMeksikon ja Etelä-Afrikan kohtaamisella. MTV välittääpuoleteli 52 otteluakaikista 104 MM-kisojenotteluista.
Historian suurin MM-lopputurnauspelataanYhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa 11. kesäkuuta – 19. heinäkuuta 2026.