Tennistähti Alexander Zverev lienee kaikkien aikojen kiistanalaisin Grand Slam -voittaja, MTV Katsomon Haastajat-ohjelman Jere Hultin ja Kasperi Kunnas pohtivat tuoreessa jaksossa.

Voit katsoa koko Haastajat-vodcastin jakson MTV Katsomosta! Toimittajat Jere Hultin ja Kasperi Kunnas tarttuvat tällä viikolla Zverevin lisäksi alkavan jalkapallon MM-turnauksen epäinhimillisiin olosuhteisiin, Stanley Cupin finaaleihin ja Leijonien MM-kullan jälkihöyryihin.

29-vuotias saksalainen saavutti viime viikonloppuna uransa ensimmäisen Grand Slam -voiton, kun hän onnistui valloittamaan Ranskan avoimet. Zvereviä pidettiin yleisesti maailman parhaana tennispelaajana, joka ei ollut kyseistä saavutusta onnistunut haalimaan.

Nyt titteli on taskussa. Se irtosi kuitenkin Haastajien mielestä helpolla.

– Täytyy sanoa, että tämä mestaruus tuli konkurssipesän tyhjennysmyynnistä ja punalaputettuna, toimittaja Kasperi Kunnas niittaa.

Vuoden tennistoimittajankin aikanaan palkittu Kunnas perustelee väitettään Zverevin turnauspolulla. Hän ei joutunut kohtaamaan mestaruustiellään ainuttakaan maailmanlistan kymmenen parhaan joukkoon kuuluvaa pelaajaa. Päättyneessä turnauksessa näin kävi voittajalle ensimmäistä kertaa 38 vuoteen.

Esimerkiksi suurtähdet Carlos Alcaraz ja Jannik Sinner eivät olleet mukana mestaruustaistossa.

Jere Hultin ja Kasperi Kunnas eli Haastajat.MTV Oy

Zverev on urheilumaailmassa todella ristiriitainen persoona. Syyt juontuvat hänen yksityiselämäänsä. Hän on aiemmin muun muassa sovitellut ex-puolisoaan koskevat pahoinpitelysyytökset rahalla.

– Emme voi tietää, mitä Zverevin ja ex-puolison välillä tapahtui, mutta oikeuslaitoksen ja Zverevin välillä liikkui 200 000 euroa. Siitä 150 000 meni oikeuslaitokselle ja loput jonkinlaiseen hyväntekeväisyyskohteeseen, Kunnas taustoittaa.

Voit katsoa Haastajien Zverev-paalutuksen pääkuvan videolta.

Väkivaltasyytöksiä on ollut jo aiemminkin.

– Vaikka Zvereviä ei ole tuomittu missään virallisesti, tulevat nämä leimat seuraamaan häntä todennäköisesti koko urheilu-uran ja sen jälkeenkin, toimittaja Jere Hultin pohtii.

– Se on todella iso varjo, jota tämäkään mestaruus ei kirkasta tieltään, Kunnas paketoi.