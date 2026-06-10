Valtteri Puustinen vaihtaa Ruotsin pääsarjaan.

Valtteri Puustinen siirtyy viiden Pohjois-Amerikassa viettämänsä kauden jälkeen Ruotsin jääkiekon pääsarja SHL:ään.

Luulaja tiedottaa solmineensa kaksivuotisen sopimuksen 27-vuotiaan suomalaishyökkääjän kanssa.

Seuran general manager Thomas Fröberg suitsuttaa Puustista hyväksi hyökkäysalueella kehuen hyökkäjään syöttöjä ja luovuutta ja sijoittumista kentällä. Hän sanoo suomalaispelurin olevan myös nopea ja pyrkivän maalille, kun paikkoja avautuu.

– Oli valtava positiivinen yllätys, kun saimme tietää, että Puustinen oli saatavilla SHL:ään. Kun olen käynyt katsomassa otteluita, hän on ollut yksi parhaista näkemistäni pelaajista, Fröberg kertoo.

Ensimmäistä kertaa urallaan ruotsalaisseuraan liittyvä Puustinen sanoo olevansa innoissaan ja tietävänsä, että Luulajalla on hyvä joukkue sekä mahdollisuus voittaa Ruotsin mestaruus. Kuopiolaislähtöinen kiekkoilija avaa tuntevansa joitakin Luulajassa pelanneita suomalaisia.

– Olen keskustellut paljon Oskari Laaksosen kanssa, jolla oli vain hyvää sanottavaa – etenkin siitä, että tunnelma ja fanit ovat mahtavia, Puustinen virkkoo.

MM-hopea- ja SM-kultamitalisti

Puustinen pelasi myös NHL-otteluita kolmena kautena Pittsburgh Penguinsissa. Viime sesonki vierähti kokonaan AHL:ssä.

66 NHL-otteluunsa suomalainen on naputtanut 24 tehopistettä. AHL:n 276 runkosarjamatsia ovat tuoneet 189 pinnaa ja 16 pudotuspeliotatusta kahdeksan paunaa.

Suomen maajoukkueessa mies on saavuttanut MM-hopeaa vuonna 2021. Suomen mestaruutta Puustinen juhli HPK:ssa keväällä 2019.

Luulajan tulevan kauden nippuun kuuluu nyt kaikkiaan kuusi suomalaista: Puustisen ja Laaksosen lisäksi Otto Leskinen, , ja .