Länsi-Uudenmaan poliisi narautti viime viikonloppuna useita päihtyneitä ratista.
Poliisilla piisasi töitä Länsi-Uudellamaalla liikennevalvonnassa viikonloppuna. Kaikille liikenneratsiaan joutuminen ei maistunut.
Espoontien ratsiassa autoilija teki u-käännöksen ratsian havaittuaan. Seuraavissa valoissa autoilija ajoi päin punaisia ja sai poliisit peräänsä. Kuljettaja saatiin kiinni, jolloin puhallutus todisti hänen ajaneen päihtyneenä. Kyydissä oli lapsi, joten rattijuopumuksen lisäksi kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Myös tiellä 51 puhallutusratsiassa Helsingin suunnasta tullut autoilija kääntyi tuplasulkuviivan kohdalla ympäri ja lähti takaisin tulosuuntaansa. Kuljettajan puhallutustuloksessa viisari värähti, mutta tulos oli alle rangaistavuuden rajan. Kuljettajan selityksen u-käännöksellä oli "jonkin unohtaminen Helsinkiin".
– Muistutamme, että jos kuljettajalla on pienikään epäilys omasta ajokunnosta, ei rattiin tule lähteä. Vaikka alkoholin määrä jäisikin alle rangaistavuuden rajan, voi poliisi keskeyttää ajon kuljettajan heikentyneen ajokyvyn takia, kertoo komisario Hannu Kontola.
Viime perjantaina moottoripyöräpoliisi pysäytti auton pysäkille Kirkkonummella. Samalla pysäkillä oli pysähtyneenä toinen auto, joka heitti roskia ikkunasta ja lähti liikkeelle. Poliisi lähti perään, pysäytti roskaajan ja lopulta kuskia epäiltiin törkeästä rattijuopumuksesta puhallutuksen perusteella.