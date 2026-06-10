Seuraavalla hallituskaudella investoinnit, kuten junaratojen ja maanteiden rakentaminen, on rahoitettava jotenkin muuten kuin valtion omaisuutta myymällä. Se tekee investoinneista vaikeammin rahoitettavia, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.
Finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä toteaa tänään julkaistussa yhteisymmärryspöytäkirjassa, ettei valtion omaisuuden myynnillä saatavilla tuloilla voida laajasti rahoittaa investointeja. Tämä on toistaiseksi ollut mahdollista.
Valtion investointeja ovat perinteisesti olleet junaratojen, maanteiden, vesiväylien, rakentaminen ja korjaaminen sekä nykyisin myös erilaiset vihreätä energiasiirtymää ja maanpuolustusta palvelevat satsaukset. Eli sellaiset hankkeet, joilla tehdään Suomesta parempi ja toimivampi maa asukkaille sekä yrityksille.
Näihin investointeihin on seuraavalla kaudella vaikeampi löytää rahoitusta, koska käytännössä rahat olisi löydyttävä menoleikkauksista tai veronkorotuksista.
Velkajarrusovun myötä sopeutettavaa riittää jo valmiiksi 8-11 miljardin euron edestä, joten rahaa investoinnille on vaikea löytää.
Mahdotonta se ei kuitenkaan ole.
– On tehtävä tarvittavat infrainvestoinnit ja tutkimus-, koulutus- ja innovaatioinvestoinnit. Sopeutuksen oloissakin tähän on mahdollisuus, työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) puhui tiedotustilaisuudessa.
– Kansainvälinen tutkimus viittaa siihen, että ne yhteiskunnat, jotka pystyvät suojaamaan kasvuinvestointeja, palautuvat nopeammin sopeutusurakasta, Valkonen jatkoi.
Menoleikkaukset ja veronkorotukset ovat poliitikoille yleensä sen verran hankalia tehdä, että investointien määrää ja laatua todennäköisesti katsotaan tarkasti.